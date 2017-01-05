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В КНДР начались митинги в поддержку новогоднего обращения Ким Чен Ына

06.01.2017 08:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Митинги и демонстрации в поддержку новогоднего обращения, в котором лидер страны Ким Чен Ын обозначил основные направления внешней и внутренней политики, начались в КНДР.


Фото: Reuters

Как сообщило в пятницу информационное агентство ЦТАК, десятки тысяч людей собрались в четверг на центральной пхеньянской площади имени Ким Ир Сена. В выступлениях подчеркивалось, что обращение председателя Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР «стало драгоценным руководством к действию для армии и народа республики, которым предстоит прославить 2017 год героическими достижениями».

Председатель Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Су Гиль призвал население страны «развернуть общенациональное движение за выполнение задач, поставленных в пятилетней стратегии экономического развития КНДР», которая была одобрена на партийном съезде в мае прошлого года. Обращение Ким Чен Ына, подчеркнул он, должно стать «девизом жизни и борьбы за создание в КНДР мощного социалистического государства».

На митинге присутствовали председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам, премьер-министр Пак Бон Дю, другие государственные и партийные деятели.

В обращении к нации Ким Чен Ын, в частности, сообщил о подготовке к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в стране. «КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику», — подчеркнул глава государства. Он также подтвердил приверженность руководства страны «курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания». Кроме того, в своей речи Ким Чен Ын назвал КНДР «ядерной державой Востока».

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

 
 
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Как сообщило в пятницу информационное агентство ЦТАК, десятки тысяч людей собрались в четверг на центральной пхеньянской площади имени Ким Ир Сена.

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