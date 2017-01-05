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Япония отозвала посла в Южной Корее из-за памятника жертвам насилия

06.01.2017 11:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Японии приняли решение временно отозвать своего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ, сообщает агентство «Ёнхап». Такой шаг был предпринят в ответ на установку напротив генконсульства в Пусане памятника женщинам - жертвам сексуального насилия во время японской оккупации страны в первой половине ХХ века.

«Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо», — цитирует ТАСС генерального секретаря Кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу. Кроме того, как сообщает агентство Kyodo, он объявил о приостановке экономических переговоров на высшем уровне.

В МИД Республики Кореи решение Токио назвали прискорбным.

«Вместе с тем мы хотим подчеркнуть важность развития двусторонних отношений на основе взаимного доверия, несмотря на наличие сложных проблем», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Памятник был установлен представителями южнокорейских общественных организаций в Пусане 28 декабря, однако в тот же день его убрали. 30 декабря активисты добились одобрения со стороны городской администрации и вновь установили статую рядом с дипломатическим представительством Японии.

В декабре 2015 года Токио и Сеул урегулировали исторический спор относительно сексуального рабства в годы Второй мировой войны. Как сообщалось, Япония признала свою «глубокую ответственность» за «проблему женщин для утешения», а премьер-министр страны Синдзо Абэ принес «пострадавшим свои искренние извинения».

«Женщинами для утешения» называют жительниц стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые были вынуждены работать в военных борделях («станциях утешения») для удовлетворения сексуальных потребностей японских солдат в годы Второй мировой войны. Токио утверждал, что это был личный выбор женщин. Историки других стран настаивают, что девушек похищали и заставляли работать в борделях. Число «женщин для утешения» варьировалось от 20 до 410 тысяч человек.

Корея с 1910-го по 1945-й была японской колонией. В этот период корейцы подвергались дискриминации со стороны Токио.

 
 
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Такой шаг был предпринят в ответ на установку напротив генконсульства в Пусане памятника женщинам - жертвам сексуального насилия во время японской оккупации...

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