Власти США в ответ на «хакерские атаки России» будут предпринимать как официальные меры, так и методы, о которых общественности не будет известно. Об этом в интервью телеканалу PBS заявил вице-президент США Джо Байден.



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«Мы ответим на хакерские атаки в то время, которое мы выберем сами», — отметил он, подчеркнув, что «о некоторых из этих действий» США будет известно. «Вы о них узнаете, — сообщил Байден, — а о некоторых — нет», — заключил он, добавив, что они будут «действовать и так, и так». «Вещи, о которых вы знаете, и вещи, о которых вы не знаете, как, например, высылка [российских дипломатов из США]», — рассказал вице-президент.

Кроме того, Байден заявил, что в разведывательном сообществе США существует «огромное единодушие» и имеются «убедительные доказательства» того, что «Россия пыталась повлиять на итоги президентской гонки в США».

Ранее 6 января CNN, NBC и The Washington Post опубликовали детали секретного доклада о «вмешательстве России» в выборы США. На это избранный президент США Дональд Трамп выразил недоумение, отметив, что у СМИ не должно быть «эксклюзивного доступа к сверхсекретному докладу, который был представлен [президенту США Бараку] Обаме». «Кто это сделал (предоставил доступ к докладу NBC. — РБК) и почему?» — возмутился Трамп в своем микроблоге в Twitter. — «Политика», — резюмировал он.