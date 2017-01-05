﻿ Вице-президент США: мы ответим на хакерские атаки России, в том числе и секретными методами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вице-президент США: мы ответим на хакерские атаки России, в том числе и секретными методами

06.01.2017 11:38 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти США в ответ на «хакерские атаки России» будут предпринимать как официальные меры, так и методы, о которых общественности не будет известно. Об этом в интервью телеканалу PBS заявил вице-президент США Джо Байден.


Фото: Reuters

«Мы ответим на хакерские атаки в то время, которое мы выберем сами», — отметил он, подчеркнув, что «о некоторых из этих действий» США будет известно. «Вы о них узнаете, — сообщил Байден, — а о некоторых — нет», — заключил он, добавив, что они будут «действовать и так, и так». «Вещи, о которых вы знаете, и вещи, о которых вы не знаете, как, например, высылка [российских дипломатов из США]», — рассказал вице-президент.

Кроме того, Байден заявил, что в разведывательном сообществе США существует «огромное единодушие» и имеются «убедительные доказательства» того, что «Россия пыталась повлиять на итоги президентской гонки в США».

Ранее 6 января CNN, NBC и The Washington Post опубликовали детали секретного доклада о «вмешательстве России» в выборы США. На это избранный президент США Дональд Трамп выразил недоумение, отметив, что у СМИ не должно быть «эксклюзивного доступа к сверхсекретному докладу, который был представлен [президенту США Бараку] Обаме». «Кто это сделал (предоставил доступ к докладу NBC. — РБК) и почему?» — возмутился Трамп в своем микроблоге в Twitter. — «Политика», — резюмировал он.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти США в ответ на "хакерские атаки России" будут предпринимать как официальные меры, так и методы, о которых общественности не будет известно. Об этом в интервью...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Япония отозвала посла в Южной Корее из-за памятника жертвам насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика