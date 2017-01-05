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Вице-президент США: мы ответим на хакерские атаки России, в том числе и секретными методами
06.01.2017 11:38 — Новости Мира | Tut.by
Власти США в ответ на «хакерские атаки России» будут предпринимать как официальные меры, так и методы, о которых общественности не будет известно. Об этом в интервью телеканалу PBS заявил вице-президент США Джо Байден.
«Мы ответим на хакерские атаки в то время, которое мы выберем сами», — отметил он, подчеркнув, что «о некоторых из этих действий» США будет известно. «Вы о них узнаете, — сообщил Байден, — а о некоторых — нет», — заключил он, добавив, что они будут «действовать и так, и так». «Вещи, о которых вы знаете, и вещи, о которых вы не знаете, как, например,
Кроме того, Байден заявил, что в разведывательном сообществе США существует «огромное единодушие» и имеются «убедительные доказательства» того, что «Россия пыталась повлиять на итоги президентской гонки в США».
Ранее 6 января CNN, NBC и The Washington Post опубликовали
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Власти США в ответ на "хакерские атаки России" будут предпринимать как официальные меры, так и методы, о которых общественности не будет известно. Об этом в интервью...
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