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Минобороны России приступило к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии

06.01.2017 12:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента России Владимира Путина. Первым зону конфликта покинет авианосец «Адмирал Кузнецов», сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает в пятницу, 6 января, ТАСС.


Фото: 333-я эскадрилья ВВС Норвегии

По его словам, вместе с «Кузнецовым» из зоны боевых действий уйдет крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли, сообщает «Интерфакс». Переход из Средиземного моря в пункт основного базирования Североморск начнется уже 6 января.

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов со своей стороны заявил журналистам, что задачи корабельной авианесущей группы в Сирии выполнены. Он также сообщил, что корабли и суда группы полностью обеспечены запасами материальных средств и технически исправны, передает РИА Новости.

3 января «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник, сообщил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Петр Великий» могут завершить поход в Средиземное море в этом же месяце.

29 декабря Путин поддержал предложение Минобороны о сокращении группировки российских войск в Сирии. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит бороться с международным терроризмом и поддерживать официальный Дамаск в этом противостоянии. «Безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», — добавил президент.

Корабельная авианосная группа Северного флота выдвинулась к берегам Сирии 15 октября. В ее состав также вошли большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и вспомогательные суда. «Кулаков» в конце ноября покинул Средиземное море.

СМИ сообщили о крушении МиГ-29 с «Адмирала Кузнецова». В Минобороны России информацию подтвердили

 
 
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Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов со своей стороны заявил журналистам, что задачи корабельной авианесущей...

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