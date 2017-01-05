|
Французский журналист: по приказу Олланда секретно ликвидировали 40 террористов ИГ
06.01.2017 13:33 — Новости Мира | Tut.by
Независимый французский журналист Винсент Ноузилл в своей новой книге «Роковые ошибки» (Erreurs fatales) утверждает, что президент Франции Франсуа Олланд дал согласие на ликвидацию не менее 40 террористов группировки «Исламское государство» за рубежом.
Об этом он рассказал в эфире радиостанции Europe 1.
По словам автора книги, Олланд говорил о четырех ликвидированных по его приказу террористах, но на самом деле, рассказал Ноузилл, их примерно в десять раз больше.
Как пояснил журналист, террористы уничтожались, начиная с 2013 года под предлогом угрозы национального безопасности Франции.
До принятия решения Олланд общался с членами правительства и военными советниками, сообщает
Тем не менее, окончательное решение о ликвидации боевиков Олланд принимал лично. Сама ликвидация террористов осуществлялась сотрудниками службы внешней разведки и спецподразделениями Франции.
При этом журналист подчеркнул, что такие действия противоречили законам военного времени, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пояснил журналист, террористы уничтожались, начиная с 2013 года под предлогом угрозы национального безопасности Франции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии