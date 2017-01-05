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Французский журналист: по приказу Олланда секретно ликвидировали 40 террористов ИГ

06.01.2017 13:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Независимый французский журналист Винсент Ноузилл в своей новой книге «Роковые ошибки» (Erreurs fatales) утверждает, что президент Франции Франсуа Олланд дал согласие на ликвидацию не менее 40 террористов группировки «Исламское государство» за рубежом.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции Europe 1.

По словам автора книги, Олланд говорил о четырех ликвидированных по его приказу террористах, но на самом деле, рассказал Ноузилл, их примерно в десять раз больше.

Как пояснил журналист, террористы уничтожались, начиная с 2013 года под предлогом угрозы национального безопасности Франции.

До принятия решения Олланд общался с членами правительства и военными советниками, сообщает Le Monde.

Тем не менее, окончательное решение о ликвидации боевиков Олланд принимал лично. Сама ликвидация террористов осуществлялась сотрудниками службы внешней разведки и спецподразделениями Франции.

При этом журналист подчеркнул, что такие действия противоречили законам военного времени, сообщает Anadolu.

 
 
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Как пояснил журналист, террористы уничтожались, начиная с 2013 года под предлогом угрозы национального безопасности Франции.

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