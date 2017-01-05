Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и покровителем для его страны. Во время своего визита на корабли «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» в порту Манилы он предложил российским кораблям швартоваться на Филиппинах «в любое время», сообщает Reuters.

«Мы приветствуем наших русских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время для чего бы то ни было, для пополнения запасов или как наш союзник, чтобы защитить нас», — сказал он.

Как отмечает Reuters, такое заявление Дутерте сделал после слов российского посла Игоря Ховаева о готовности России поставить Филиппинам оружие. В посольстве позже уточнили, что «Россия готова поставлять оружие в соответствии с международным правом и законодательством».

Официальный представитель президента Филиппин Эрнесто Абелья ранее заявлял, что Дутерте считает визит на российские корабли признаком возможного укрепления контактов с ВМФ России. Филиппинский лидер также рассматривает возможность проведения совместных военно-морских учений России и Филиппин. Для проведения военно-морских учений Россия и Филиппины должны подписать соответствующий документ.

4 января официальный Facebook ВМФ Филиппин сообщил, что в Манилу «с жестом доброй воли» прибыли два российских корабля. Моряков приветствовали руководители местных военно-морских сил.

Два месяца назад Дутерте принял решение серьезно ограничить военное сотрудничество с США. Сделал он это по предложению Министерства обороны страны. Позже он предложил США «готовиться покинуть Филиппины». Дутерте пригрозил расторгнуть военное соглашение 1998 года, по которому военнослужащие США могут находиться на территории Филиппин для проведения совместных учений.