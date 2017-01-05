Папа римский Франциск поздравил «в духе братской любви» православный мир с наступающим Рождеством Христовым (по юлианскому календарю).



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Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам, заполнившим площадь Святого Петра, с проповедью по случаю католического праздника Богоявления (Епифании).

Римский первосвященник приветствовал также всех участников традиционного костюмированного «шествия волхвов» по центральным улицам Рима. В этом году праздничный кортеж был организован в 32-й раз.