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Папа Франциск поздравил православных верующих с наступающим Рождеством

06.01.2017 17:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Папа римский Франциск поздравил «в духе братской любви» православный мир с наступающим Рождеством Христовым (по юлианскому календарю).


Фото: Reuters

Эту здравицу понтифик провозгласил из окна Апостольского дворца, обращаясь к паломникам, заполнившим площадь Святого Петра, с проповедью по случаю католического праздника Богоявления (Епифании).

Римский первосвященник приветствовал также всех участников традиционного костюмированного «шествия волхвов» по центральным улицам Рима. В этом году праздничный кортеж был организован в 32-й раз.

 
 
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Понтифик также обратился к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра, и приветствовал участников традиционного костюмированного "шествия волхвов" по...

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