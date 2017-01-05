В первые дни 2017 года значительная часть европейского континента оказалась под властью снегопадов или сильных морозов, в отдельных регионах установлены температурные рекорды.



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В Латвии и Литве последние двое суток температура воздуха составляет -10 градусов по Цельсию и ниже, а на севере Финляндии, в Лапландии, в ночь на 5 января было зафиксировано -41,7 градуса, что является рекордом нынешней зимы, сообщает Euronews . Сейчас в Лапландии облачность усилилась, поэтому температура воздуха поднялась на несколько градусов.

Обильные снегопады обрушились на Боснию и Герцеговину. В этом балканском государстве температура воздуха колеблется от -11 до -26 градусов (в горных районах) по Цельсию. Синоптики предупреждают, что такая температура будет в Боснии как минимум еще пять дней.

В центральных областях Италии местные власти предупредили жителей о надвигающихся холодах. В Италии снег выпал в деревнях, пострадавших от землетрясения минувшим летом. В некоторых районах Сибиллинских гор высота покрова составила 20 см. Под снегом оказался и печально известный городок Аматриче, больше других пострадавший от подземных толчков.

Между тем в Венеции уровень воды понизился на 70 сантиметров, обнажив дно знаменитых городских каналов. Падение уровня воды стало следствием мощных приливов и отливов, также в прошлом году в северо-восточной Италии выпало мало осадков. Теперь гондолы стоят на заиленных улицах Венеции, а судоходен только Гранд-канал. Такой отлив аномален для города на воде: Венеция постепенно тонет со скоростью 3 мм в год.

А инфраструктуре северо-востока Германии причинен серьезный ущерб из-за наводнения, вызванного снежным ураганом «Аксель». В Померании уровень воды поднялся на два метра, но уже начал спадать. Наводнение на Балтийском море стало самым крупным в Германии за последние десять лет. Ожидается, что в Берлине 7 января температура воздуха упадет до -10 градусов.

В Москве ожидаются 35-градусные морозы. Такую низкую температуру синоптики ожидают в ночь с 7 на 8 января.