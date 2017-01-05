Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что наводить мосты с Россией так сложно из-за президента Владимира Путина, который определяет успех своей политики «созданием дискомфорта для остального мира».



Эштон Картер. Фото: Reuters

Министр обороны США Эштон Картер, который покинет свой пост в конце января после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что Россия приняла стратегию, направленную на срыв планов США где бы то ни было, сообщает The Wall Street Journal .

По словам Картера, увеличивающееся число попыток президента России Владимира Путина ослабить влияние США осложнило поиск сфер, в которых Москва и Вашингтон могут взаимодействовать. «Кажется, что это часть его концепции самого себя. И один из способов для определения успеха его политики — это не результат на местах, а уровень дискомфорта, который он может создать в остальной части мира и представить своему народу как отправную точку своей политики», — сказал Картер в интервью изданию.

По словам главы Пентагона, именно поэтому «так сложно навести мосты» с российскими лидерами.

Картер добавил, что не пытается давать советы администрации, которая идет на смену нынешней. Он также заявил, что Россия не сделала ничего, чтобы помочь в борьбе с «Исламским государством» в Сирии. «Они не сделали ничего для борьбы с ИГИЛ. Они воевали с умеренной оппозицией вместе с сирийским правительством», — добавил он. Москва ранее опровергала обвинения в нанесении ударов по инфраструктуре оппозиции в Сирии, подчеркивая, что авиаудары наносились исключительно по объектам террористов.

Как подчеркивает The Wall Street Journal, оценка Картером поведения России сильно отличается от оценки избранного президента Дональда Трампа и его советников, который еще в ходе кампании заявлял о намерении наладить отношения с Россией.

Победивший на выборах президента 8 ноября Дональд Трамп официально вступит в должность после инаугурации 20 января.