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Глава Пентагона обвинил Путина в создании сложных отношений России и США

06.01.2017 20:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что наводить мосты с Россией так сложно из-за президента Владимира Путина, который определяет успех своей политики «созданием дискомфорта для остального мира».


Эштон Картер. Фото: Reuters

Министр обороны США Эштон Картер, который покинет свой пост в конце января после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что Россия приняла стратегию, направленную на срыв планов США где бы то ни было, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Картера, увеличивающееся число попыток президента России Владимира Путина ослабить влияние США осложнило поиск сфер, в которых Москва и Вашингтон могут взаимодействовать. «Кажется, что это часть его концепции самого себя. И один из способов для определения успеха его политики — это не результат на местах, а уровень дискомфорта, который он может создать в остальной части мира и представить своему народу как отправную точку своей политики», — сказал Картер в интервью изданию.

По словам главы Пентагона, именно поэтому «так сложно навести мосты» с российскими лидерами.

Картер добавил, что не пытается давать советы администрации, которая идет на смену нынешней. Он также заявил, что Россия не сделала ничего, чтобы помочь в борьбе с «Исламским государством» в Сирии. «Они не сделали ничего для борьбы с ИГИЛ. Они воевали с умеренной оппозицией вместе с сирийским правительством», — добавил он. Москва ранее опровергала обвинения в нанесении ударов по инфраструктуре оппозиции в Сирии, подчеркивая, что авиаудары наносились исключительно по объектам террористов.

Как подчеркивает The Wall Street Journal, оценка Картером поведения России сильно отличается от оценки избранного президента Дональда Трампа и его советников, который еще в ходе кампании заявлял о намерении наладить отношения с Россией.

Победивший на выборах президента 8 ноября Дональд Трамп официально вступит в должность после инаугурации 20 января.

 
 
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Он также заявил, что Россия не сделала ничего, чтобы помочь в борьбе с "Исламским государством" в Сирии.

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