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Дональд Трамп отправляет в отставку треть послов

06.01.2017 20:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Ряд американских послов должны будут уйти в отставку еще до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, запланированной на 20 января. Соответствующий указ издала его переходная команда, сообщает в пятницу, 6 января, газета The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.


Фото: Reuters

Покинуть свои должности должны будут послы, назначение которых было политически мотивировано. Данный приказ, пишет NYT, стал первым за десятилетия прецедентом, когда дипломатам не предоставят отсрочки перед увольнением. Обычно по соглашению между администрациями нового и старого глав государства послы перед уходом в отставку могут оставаться в должности от нескольких недель до нескольких месяцев, в особенности если у них есть дети школьного возраста.

Как сообщили собеседники издания, в указе говорится о том, что посты должны покинуть все указанные в списке послы без исключений. Тем самым, пока Сенат не утвердит новых послов, Соединенные Штаты останутся без дипломатических посланников в таких важных странах, как Германия, Канада или Великобритания.

Назначенные по политическим причинам послы почти всегда уходят в отставку при смене президента США. В настоящее время их число, по оценкам американского объединения дипломатов AFSA, составляет примерно треть от общего дипломатического корпуса Соединенных Штатов.

 
 
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Покинуть свои должности должны будут послы, назначение которых было политически мотивировано.

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