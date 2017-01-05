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Пять человек погибли при стрельбе в аэропорту Флориды
06.01.2017 21:35 — Новости Мира | Tut.by
В результате стрельбы в международном аэропорту в американском штате Флорида погиб человек, несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал
Полиция задержала стрелявшего в аэропорту города Флорида мужчину, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения.
Ранее бывший пресс-секретарь Белого Дома Ари Флейшер
(Будет дополнено)
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По предварительным данным, стрелок действовал в одиночку.
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