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Пять человек погибли при стрельбе в аэропорту Флориды

06.01.2017 21:35 — Новости Мира | Tut.by  
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В результате стрельбы в международном аэропорту в американском штате Флорида погиб человек, несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию.

Полиция задержала стрелявшего в аэропорту города Флорида мужчину, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого Дома Ари Флейшер в Twitter сообщил о том, что в аэропорту американского штата Флорида слышна стрельба, в результате которой было минимум пять жертв — он также ссылается на слова полиции.

(Будет дополнено)

 
 
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По предварительным данным, стрелок действовал в одиночку.

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