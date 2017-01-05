В результате стрельбы в международном аэропорту в американском штате Флорида погиб человек, несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию.

Полиция задержала стрелявшего в аэропорту города Флорида мужчину, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого Дома Ари Флейшер в Twitter сообщил о том, что в аэропорту американского штата Флорида слышна стрельба, в результате которой было минимум пять жертв — он также ссылается на слова полиции.

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