Конгресс США в пятницу подвел итоги состоявшихся в стране еще 8 ноября президентских выборов, официально объявив их победителем республиканца Дональда Трампа. Подсчет голосов членов коллегии выборщиков проходил во время совместного заседания сената и Палаты представителей, сообщает Reuters .



Фото: Reuters

Голосование шло на фоне протестов в зале против итогов выборов на основании «российского вмешательства» и «подавления голосов избирателей», но председатель отклонил эти протесты. Во время оглашения окончательных итогов по меньшей мере двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами конгресса.

Председательствующий в сенате вице-президент Джо Байден подвел итоги голосования выборщиков, которые подали свои голоса в соответствии с мнением избирателей 19 декабря.

Утверждение итогов выборов в конгрессе США является формальной процедурой.

Напомним, 8 ноября жители Америки отдали свои голоса за нового президента. И хотя Хиллари Клинтон получила на 2 млн больше голосов избирателей, 45-м главой США стал эксцентричный республиканец-миллиардер Дональд Трамп. Пересчет голосов в Пенсильвании и Мичигане никак не изменил позиции Трампа.

В США президента граждане избирают не напрямую, а через коллегию выборщиков. В Америке 50 штатов, каждый из которых имеет определенное количество выборщиков — всего 538. Кандидат в президенты получает голоса всех выборщиков штата в том случае, если за него проголосовало большинство жителей. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Так и произошло в этом году, и это уже в пятый раз в истории Америки. Трамп получил 304 голоса выборщиков против 227 у Клинтон.