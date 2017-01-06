Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии стал возможен благодаря допущенной «грубой небрежности». Такое мнение Трамп высказал в своем Twitter.





«Грубая небрежность Национального комитета Демократической партии позволила совершить хакерскую атаку. Национальный комитет Республиканской партии имел сильную защиту!», — написал Трамп в своем Twitter.

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

Это первый детальный комментарий избранного президента после того, как разведка США представила ему доклад, в котором обвинила Россию в попытках повлиять на исход выборов американского президента.

Ранее в коротком интервью Associated Press Трамп заявил, что многое узнал на встрече с руководством разведки США, где ему представили секретную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы США.

«Это была действительно отличная встреча, мне очень понравились эти люди», — сказал он. «Я узнал многое, и, полагаю, они тоже», — добавил избранный президент. Подробнее о том, какие именно данные ему были представлены, Трамп не рассказал, отметив лишь, что узнал много «секретных вещей».

Он отметил, что предпринятые кибератаки не оказали никакого влияния на прошедшие выборы.

«В то время как Россия, Китай, другие страны, а также отдельные группы и люди постоянно пытаются прорваться через киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета Демократической партии, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, а также не было никакого взлома машин для голосования», — говорилось в заявлении Трампа, которое цитировало агентство Reuters.

Трамп также пообещал, что в течение 90 дней после того, как займет пост президента США, сформирует команду, которая разработают план по противодействию кибератакам.

Избранный вице-президент США Майк Пенс позднее уточнил, что ​Трамп предпримет «агрессивные» шаги против кибератак в первые дни своего вступления в должность.

По распоряжению Путина

Американская разведка в пятницу, 6 января, обнародовала незасекреченную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы США, сообщает Reuters. Документ опубликован на сайте Офиса директора Национальной разведки США (ODNI).

В частности, из документа следует, что разведка США «с высокой долей уверенности» считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.

По мнению американской разведки, российский президент преследовал цели «подорвать веру народа в американскую демократию, очернить Хиллари Клинтон, причинить вред ее президентской кампании и помешать ее потенциальной победе на выборах». «Кроме того, мы считаем, что Путин и российское правительство явно предпочитали избрание Трампа. Когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит на выборах, российская кампания сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства», — говорится в отчете.

В своем докладе разведка также сообщает, что «с высокой долей уверенности» ГРУ использовала хакера Guccifer 2.0, а также сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы сделать публичными украденные в ходе кибератак данные, а также распространить их в СМИ.

«Guccifer 2.0, который утверждал, что является независимым румынским хакером, неоднократно на протяжении президентской гонки делал противоречивые и ложные заявления о его вероятной российской принадлежности. Отчеты показывают, что несколько человек свидетельствовали, что Guccifer 2.0 контактировал с журналистами», — говорится в докладе.

В документе также утверждается, что активную работу с WikiLeaks вел телеканал RT. Разведка отмечает, что в 2013 году главный редактор RT встречалась с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. В докладе также упомянут и телеканал Sputnik.

«Мы считаем, что Москва будет использовать уроки, извлеченные из

этой кампании по вмешательству в президентские выборы США

для будущих попыток влияния как на Соединенные Штаты, так и на другие страны, в том числе на американских союзников и их избирательные процессы», — считает американская разведка, утверждая, что Россия «стремится влиять и на выборы в Европе».