Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии стал возможен благодаря допущенной «грубой небрежности». Такое мнение Трамп высказал в своем Twitter.

«Грубая небрежность Национального комитета Демократической партии позволила совершить хакерскую атаку. Национальный комитет Республиканской партии имел сильную защиту!», — написал Трамп в своем Twitter.

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense!