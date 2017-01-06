Устроивший стрельбу в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд во Флориде мужчина служил в Ираке и страдает психическим расстройством. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах.



Фото: Reuters

В результате стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида погибли пять человек, восемь получили ранения. Еще 37 человек пострадали уже после инцидента, сообщил шерифа округа Броуард в Twitter.

This is a fluid situation.

5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 января 2017 г.

Инцидент произошел в зоне выдачи багажа терминала № 2. Оружие нападавший, прибывший из Аляски, провез в своем багаже.



Пассажиры покидают здание аэропорта. Фото: Reuters





Как сообщает NBC , задержавшие стрелка полицейские обнаружели у него документы на имя 26-летнего Эстебана Сантьяго. Брат подозреваемого Брайан Сантьяго сообщил, что Эстебан в течение года воевал в составе Национальной гвардии в Ираке, позднее переехал на Аляску, где служил сапером. В августе 2016 года он был уволен из рядов Национальной гвардии за неудовлетворительную службу.



Сотрудники правоохранительных органов проверяют линости людей, находящихся в районе аэропорта. Фото: Reuters

Источник телеканала в правоохранительный органах рассказал, что у подозреваемого было диагностировано психическое расстройство, он проходил лечение в специализированном медицинском учреждении. Брат Сантьяго отметил, что ему был поставлен диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство, также известное как иракский синдром.









Как сообщает The Daily Beast, мужчина и раньше имел проблемы с законом. В январе 2016 года он предстал перед судом за нападение и порчу имущества. По данным полиции, инцидент был связан с семейным насилием. Судебные документы также указывают, что в феврале 2015 года он был выселен за неуплату из арендуемого жилья.

ФБР допрашивает подозреваемого и устанавливает мотивы его поступка.