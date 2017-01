Устроивший стрельбу в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд во Флориде мужчина служил в Ираке и страдает психическим расстройством. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах.

В результате стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида погибли пять человек, восемь получили ранения. Еще 37 человек пострадали уже после инцидента, сообщил шерифа округа Броуард в Twitter.

This is a fluid situation.

5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.