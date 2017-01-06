Поцелуй на Таймс-сквер, спасение мигрантов и бассейн для слоненка: фото Рейтер за неделю
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Первая неделя нового года — это не только фотографии с фейерверками и поцелуями под бой часов. Фотографы агентства Рейтер ежедневно освещают самые разные события. Вы увидите как встретили Новый год в Сиднее и в центре Нью-Йорка, а окутанные смогом китайцы танцуют на улице, как родственники прощаются с погибшими во время теракта в Стамбуле и как происходит спасательная операция в Средиземном море. А еще — как пятимесячный слоненок с пораненной ногой проходит курс реабилитации в Таиланде
. Все это и многое другое — в подборке самых важных фотографий от фоторедакторов агентства Рейтер.
Предыдущие выпуски можно найти по тегу « ». В фотообъективе Женщина выгуливает собаку возле канала Ридо в Оттаве, Канада, 4 января 2017 года. Фото: Chris Wattie / Reuters Люди в масках танцуют на площади во время сильного смога в китайском городе Фуян, 2 января 2017 года. Фото: China Daily / via Reuters Родственники оплакивают смерть Фатиха Чакмака, который стал жертвой террориста в клубе Reina в Стамбуле, Турция, 2 января 2017 года. Фото: Umit Bektas / Reuters Фейерверк по случаю Нового года в Сиднее, Австралия, 31 декабря 2016 года. Фото: Jason Reed / Reuters Юные монахи отдыхают в монастыре Тикси, Индия, 26 сентября 2016 года. Фото: Cathal McNaughton / Reuters Один из мигрантов, спасенных рыболовецким траулером в водах Средиземного моря у побережья Ливии, 3 января 2017 года. Фото: Yannis Behrakis / Reuters Сенатор Тэмми Дакварт со своей дочерью Эбигейл на открытия 115-го заседания Конгресса в Вашингтоне, 3 января 2017 года. Фото: Joshua Roberts / Reuters Мужчина едет на велосипеде возле кладбища в Думе, пригороде Дамаска, Сирия, 3 января 2017 года. Фото: Bassam Khabieh / Reuters Активист держит в руках воздушный шар с надписью «Я тебя люблю» перед тем, ка запустить его в сторону Дамаска в первый день примирения, объявленного по случаю Нового года. Джобар, пригород Дамаска, Сирия, 30 декабря 2016 года. Фото: Bassam Khabieh / Reuters Пятимесячный слоненок Фах Джэм плавает в бассейне во время курса реабилитации, чтобы залечить пораненную ногу. Когда животному было три месяца, его нога застряла в ловушке для слонов в окрестностях одной из деревень. Сейчас слоненок проходит курс реабилитации в специальном центре в Паттайе, Таиланд, 5 января 2017 года. Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Палестинские дети сидят на чучелах экзотических животных в парке Рафах в южной части сектора Газа. По словам владельцев, животные умерли из-за того, что их нечем было кормить. Рафах, Палестина, 3 января 2017 года. Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Израильский солдат Елор Азария, которого обвиняют в непредумышленном убийстве раненого палестинца, целуется со своей девушкой в здании суда. Тель-Авив, Израиль, 4 января 2017 года. Фото: Heidi Levine / Pool / Reuters Школьники занимаются йогой в лагере в Ахмедабаде, Индия, 5 января 2017 года. Фото: Amit Dave / Reuters Цветы возле ночного клуба Reina, где в новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу по отдыхающим. Стамбул, Турция, 1 января 2017 года. Фото: Huseyin Aldemir / Reuters Молодожены позируют фотографу во время свадебной фотосессии на озере Эрхай, Китай, 28 декабря 2016 года. Фото: Jason Lee / Reuters Джиллиан Сабатини и Стивен Регалии целуются на Таймс-Сквер в новогоднюю ночь. Нью-Йорк, США, 1 января 2017 года. Фото: Stephanie Keith / Reuters Мэрайя Керри выступает на Таймс-Сквер в канун Нового года. Нью-Йорк, США, 1 января 2017 года. Фото: Stephanie Keith / Reuters
Переполненная шлюпка дрейфует в Средиземном море недалеко от побережья Ливии. Члены испанской некоммерческой организации «Proactiva Open Arms» спасли 112 человек, включая беременных женщин и пятерых детей. 2 января 2017 года. Фото: Yannis Behrakis / Reuters
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Первая неделя нового года - это праздники, будни и удивительные истории со всего мира, отобранные фоторедакторами агентства Рейтер.
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