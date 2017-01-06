Два года со дня терактов в Париже исполняются во Франции. 7 января 2015 года террористы братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, в ходе которого убили 12 человек . В частности, под пулями экстремистов погибли известные карикатуристы Кабю, Шарб, Тинью и Волински. Террористы мстили за публикацию на страницах журнала карикатур на пророка Мухаммеда.





На следующий день исламистский радикал Амеди Кулибали застрелил женщину-полицейского, дежурившую на улицах города Монружа, расположенного у южной окраины Парижа. 9 января он же совершил захват заложников в кошерном магазине у парижских Венсенских ворот, в ходе которого им были застрелены четыре человека. В тот же день в ходе действий спецподразделений полиции и жандармерии были уничтожены как сам Кулибали, так и братья Куаши, взявшие в заложники работников типографии в городе Даммартен-ан-Гоэль. Все террористы ранее заявили о своей принадлежности к террористической организации «Исламское государство».

Череда терактов

В дальнейшем, начиная с февраля, теракты во Франции продолжились, и самыми крупными из них стали в ноябре расстрелы террористами людей на улицах Парижа и в концертном зале Bataclan, в результате которых погибли 130 человек и более 400 были ранены.

После этого во Франции по решению президента страны Франсуа Олланда было введено чрезвычайное положение, действие которого затем пять раз продлевалось и режим его сохранится в стране как минимум до середины лета будущего года.

Всего во Франции за период с начала 2015 года в результате терактов, совершенных радикальными исламистами, погибли 238 человек.

Забыть о происшедшем

Несмотря на годовщину, обозначившую начало тяжелого этапа в жизни страны, во Франции не предусмотрено каких-либо крупных официальных мероприятий памяти погибших. Как отметил в интервью радиостанции France Info видный карикатурист газеты Ouest-France Эмманюэль Шаню, «складывается такое впечатление, что страна стремится забыть о происшедшем». Президент Франции второй день подряд отсутствует в Париже, находясь в поездке по регионам в центре страны. Ожидается его выступление перед представителями местных органов власти на тему регионального развития.

Скромные мероприятия, посвященные второй годовщине терактов, были проведены в Париже в минувший четверг, 5 января. Их возглавила мэр Парижа Анн Идальго, новый министр внутренних дел страны Брюно Ле Ру и государственный секретарь по помощи жертвам Жюльет Меадель. Были возложены венки на местах, где от рук террористов в те январские дни погибли люди. Были проведены минуты молчания. В церемониях, в ходе которых не было никаких выступлений официальных лиц, приняли участие родственники погибших.

Молчание СМИ

Упоминания о второй годовщине терактов либо отсутствуют у многих СМИ Франции, либо подаются среди обычных зимних событий — репортажей о гололеде и помощи бездомным. Небольшие официальные мероприятия намечены лишь властями находящегося юго-восточнее Парижа города Сен- Манде, где будет заложен «сад мира» с оливковыми деревьями. Он расположен поблизости от одного из мест теракта — парижских Венсенских ворот. Прозвучат молитвы, в память о погибших в саду будут разложены большие белые камни.





Скромные церемонии

Как подчеркнул мэр города Патрик Бодуэн, представитель правоцентристской партии «Республиканцы», «сад посвящен памяти не только тех, кто погиб, попав в заложники в магазине „Гипер кошер“, — но и многим другим людям, ставшим жертвами терактов, произошедших на французской земле».

Память погибших карикатуристов Charlie Hebdo почтят также в ходе церемонии, которая состоится у мэрии города Иври, к югу от Парижа. Иври связывают с журналистами Charlie Hebdo давние связи. В частности, карикатурист Жорж Волински помогал в сборе средств для обеспечения деятельности местного медицинского центра. А Стефан Шарбонье (Шарб) создавал афиши для местного отделения профсоюза Всеобщая конфедерация труда. Как подчеркивают организаторы церемонии, она «проводится как в память о погибших, так и в защиту свободы слова, потому что карикатуры в прессе являются важной составляющей частью французской культуры».

Как объявила на днях вдова карикатуриста Жана Кабю — Вероника Кабю, культурный центр его памяти будет создан в ближайшее время в его родном городе Шалон-ан-Шампань, на кладбище которого он и похоронен после убийства террористами.

Витебский карикатурист Петр Козич: чтобы понять Charlie Hebdo, нужно быть французом.