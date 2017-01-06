Десятки людей погибли и получили ранения в субботу, 7 января, в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Аазаз в 7 километрах от турецкой границы. По данным сирийского Наблюдательного совета по правам человека (SOHR), погибли по меньшей мере 43 человека. Автомобиль взорвался на площади у местного суда.



Фото: Reuters

Аазаз контролируется силами сирийской вооруженной оппозиции. Среди погибших есть и повстанцы, однако большинство жертв, по данным агентств, — мирные жители. В первой половине 2016 года за город велись ожесточенные бои между сирийской оппозицией и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). В октябре и ноябре в Аазазе произошло несколько терактов с десятками жертв. Ответственность за них взяло на себя ИГ.