С 9 января в конгрессе США начнется утверждение администрации президента Трампа. Новое правительство США станет «самым состоятельным» за всю историю, в нем будут преобладать выходцы с Уолл-стрит и из корпораций.



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Напряженная среда​

С понедельника профильные комитеты американского конгресса начнут рассматривать предложенные Дональдом Трампом кандидатуры на посты в его администрации. Первым, 9 января, соберется комитет по банковской деятельности, жилью и вопросам городского хозяйства, чтобы поддержать или отклонить кандидатуру нейрохирурга Бена Карсона на пост секретаря по делам жилищного строительства и городского развития.

Самым напряженным на неделе днем станет среда. На 11 января запланировано рассмотрение кандидатур на посты госсекретаря (кандидат Рекс Тиллерсон ), министра образования (Бетси Девос), секретаря по транспорту (Элейн Чао), министра по делам национальной безопасности (Джон Келли).

Из 21 вакансии в правительстве Трамп пока не определился с двумя кандидатурами на посты секретарей (министров) — по делам ветеранов и сельскому хозяйству, указывает The Washington Post.

Для утверждения на пост кандидата должен сначала поддержать профильный комитет сената, после чего в поддержку должен проголосовать сенат. Достаточно простого большинства (51 из 100 сенаторов). У республиканцев в верхней палате большинство (52 сенатор), поэтому в одиночку демократы не могут заблокировать утверждение кабинета. Однако демократы могут затянуть процедуру утверждения до марта, пишет The Washington Post, требуя предоставления всей положенной о кандидатах информации. Хотя, как отмечает издание, в прошлом отсутствие всей необходимой по закону информации не мешало утверждению.

Последний раз сенат не поддержал предложенного президентом кандидата в 1989 году.

Белые богачи

«Смотря на кабинет, который наполнен миллиардерами, управляющими корпорациями, титанами Уолл-стрит и теми, кто глубоко связан с вашингтонскими коридорами власти, кажется, что многие темы его [Трампа] кампании быстро отброшены», — охарактеризовал возможный состав следующего правительства лидер демократов в сенате Чак Шумер. Участник праймериз от демократов Берни Сандерс также назвал кабинет Трампа «кабинетом миллиардеров». Правительство Трампа может стать «самым дорогим» в истории США. До этого «самым дорогим» считалось правительство Джорджа Буша-младшего.

Его самый богатый возможный участник — кандидат на пост замсекретаря по торговле Тод Рикеттc, чье состояние оценивается в $ 5,3 млрд у.е.го предполагаемого начальника, министра по торговле Уилбура Росса, личное состояние — $ 2,5 млрд. Значительные состояния также у кандидатов в министры образования Бетси Девос ($ 5 млрд) и в администраторы управления по делам малого бизнеса Линды Макмэн ($ 1,6 млрд).

Рикеттс, совладелец бейсбольного клуба Chicago Cubs, получил состояние от отца, основавшего брокерскую компанию Ameritrade. Бетси Девос замужем за Диком Девосом, семья которого основала маркетинговую компанию Amway, ее брат Эрик Принс — основатель частной военной компании Blackwater (сейчас называется Academi), участвовавшей в иракской кампании. Макмэн вместе с мужем Винсом сделала состояние на организации соревнований по рестлингу и долгое время возглавляла федерацию профессионального рестлинга World Wrestling Entertainment.



Значительное состояние также у кандидата в министры образования Бетси Девос. Фото: Reuters

Администрация Трампа также может стать самой этнически однородной за последнее время. Впервые за 25 лет, отмечает колумнист CNN, в ней не нашлось поста для американца латиноамериканского происхождения.

Нет и гендерного равенства: из 21 представленного пока кандидата — четыре женщины, но на пост секретаря номинированы только две. В нынешнем правительстве Обамы работает четыре женщины-секретаря.

«За бизнес»

​​Об администрации Трампа в целом можно сказать, что она означает «бизнес» и в этом похожа на типичный республиканский кабинет, пишет издание Marketwatch. Кандидаты в администрацию — уже состоявшиеся бизнесмены и работа в правительстве им нужна не для того, чтобы потом устроиться на лучшую в частном секторе, они также больше привыкли принимать решения, чем подчиняться приказам, указывает на достоинства команды политический аналитик Дарелл Деламэйд.

Трамп не является президентом, который выступает против глобалистов, лоббистов и специальных групп интересов, его отношение к бизнесу и назначения на ключевые должности говорят о том, что в ближайшем будущем политический и экономический тон будет задавать корпоративная Америка, указывал в колонке для РБК американист Арег Галстян. Выдвинув на пост Госсекретаря бывшего гендиректора ExxonMobil Тиллерсона, а на пост министра энергетики Рика Перри (бывшего губернатора Техаса и влиятельного лоббиста компании Chevron — главного конкурента Exxon), Трамп впервые в американской истории впустил в Белый дом двух крупных нефтяных лоббистов, борьба между которыми будет во многом определять энергетическую и частично внешнюю политику США в ближайшие четыре года, пишет Галстян.

Трое членов команды Трампа работали в инвестиционном банке Goldman Sachs. Кандидат на пост министра финансов Стивен Мнучин начинал в банке свою карьеру финансиста, проработал в нем 17 лет, однако оказался замешан в скандале, связанном с «пирамидой Мэдоффа», после чего ушел из финансистов в продюсеры, став одним из основателей компании Dune Capital, которая финансировала производство таких фильмов как «Американский снайпер» и «Безумный Макс».

В Goldman Sachs в 1980-х работал и Стивен Бэннон, назначенных главным советником президента.

Министром торговли Трамп выбрал самого возрастного участника своей команды — 79-летнего Уилбура Росса, который в предвыборный период был экономическим советником будущего президента. Свое состояние он заработал на банкротствах, за что получил прозвище Король несостоятельности. Росс, как ранее писал РБК, не мало работал с Россией: в американо-российском инвестфонде TUSRIF, созданным администрацией США в 1995 году, чтобы при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) организовать инвестиции в российскую экономику. За 17 лет фонд вложил в российские компании более $ 1 млрд, следует из материалов фонда.

Кандидаты Трампа в своем активе имеют выдающуюся карьеру в корпоративном секторе, однако для работы в правительстве этого недостаточно, не согласен ​профессор Калифорнийского университета Джон Майклс в колонке для CNN.

В истории США были успешные примеры того как руководители компаний становились выдающимися государственными деятелями: магнат Эндрю Меллон десять лет управлял казначейством, а Чарльз Уилсон (возглавлял General Motors) и Роберт Макнамара (возглавлял Ford Motor Company) руководили Пентагоном, напоминает Майклс.

Однако современные бизнесмены и правительство существенно отличаются от своих предшественников, указывает он: предприниматели меньше озабочены общественными интересами и гораздо реже сталкиваются с обычными служащими своих компаний, чем это делали бизнесмены полвека назад, роль правительства также изменилась, его задача — работать прозрачно и подотчетно, обеспечивая равные условия и гарантируя неполитический характер принимаемых решений.

Бэннон, Мнучин и Росс работали в предвыборной команде Трампа, Макмэн пожертвовала около $ 6 млн на кампанию президента, семья Девос десятилетиями входила в республиканский партийный истеблишмент.

Помимо активных участников кампании и жертвователей в администрации получит место и близкий друг Трампа — нейхрохихург Бен Карсон. На выдвижение на пост министра жилищного строительства и городского развития нейрохирурга Бена Карсона могло повлиять то, что львиная доля бизнеса Трампа находится под контролем именно этого министерства, поэтому республиканец выбрал самого доверенного и приближенного соратника, отмечает Галстян. Карсон первым в мире провел успешную операцию по разделению затылочных сиамских близнецов, за свои медицинские заслуги получил от президента Джорджа Буша-младшего Медаль Свободы.

Ястребы ​и консерваторы

Из силового блока Трамп пока определился только с кандидатами на пост министра обороны и секретаря департамента национальной безопасности. На оба поста претендуют ветераны морской пехоты Джеймс Мэттис и Джон Хэдли.



Генерал Мэттис, получивший прозвище «Бешеный пес», знаменит не только своим жестким подходом к врагам Америки, но и колоритным языком. Фото: Reuters

Оба кандидата вызывают наименьшее количество вопросов у оппозиции. Мэттиса, известного прозвищем «Бешеный пес» высоко оценивает и нынешний министр обороны Эштон Картер, и бывший посол США в России Майкл Макфол. Мэттису 66 лет, в морской пехоте он отслужил 41 год, в 2013 году вышел в отставку и начал работать ​в Гуверовском институте в качестве приглашенного сотрудника. Он разделяет подход Трампа на ужесточение политики в отношении Ирана.

Исполнять обещания Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией должен будет ровесник Мэттиса Джон Келли. В морскую пехоту он записался в 1970 году, закончил Университета Массачусетса, с 1976 года продолжил служить, несколько раз командовал миссиями в Ираке, состоял помощником министров обороны Роберта Гейтса и Леона Панетты, также возглавлял Южное командование ВС США, в подчинение которого входила и тюрьма в Гуантанамо. «Именно на тот период пришёлся всплеск голодовок и принудительного кормления узников (опасной и бесчеловечной практики)», — критикует выдвиженца правозащитная Amnesty International.

С кандидатом на пост генерального прокурора Трамп определился быстрее всего, предложив занять его своему ближайшему советнику во время кампании Джеффу Сешнсу. Сешнс помогал избранному президенту во время кампании выработать предложения по борьбе с нелегальной иммиграцией и советовал, кого выбрать в качестве кандидата в вице-президенты (губернатора Индианы Майка Пенса).

Сешнс известен как твердый консерватор — в 2007 году National Journal включил его в пятерку самых консервативных сенаторов. За годы службы Сешнс не раз был вынужден отбиваться от обвинений в расизме и поддержке Ку-клукс-клана.