﻿ Израиль сократил финансирование ООН в ответ на резолюцию против еврейских поселений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Израиль сократил финансирование ООН в ответ на резолюцию против еврейских поселений

07.01.2017 18:01 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Израиль решил частично приостановить выплаты в бюджет ООН в ответ на принятие резолюции, которая осуждает строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Финансирование будет сокращено примерно на шесть миллионов долларов — такую сумму ООН тратит на поддержку организаций, которые официальный Иерусалим считает антиизраильскими.


Фото: Reuters

«Неразумно финансировать организации, которые действуют против нас в ООН. ООН должна положить конец абсурдной ситуации, при которой она поддерживает структуры, действующие с единственной целью разжигания ненависти и распространения антиизраильской пропаганды», — заявил посол Израиля в ООН Данни Данон.

Посол добавил, что приостановка финансирования станет «только первым шагом в ряду решений, которые рассматривает министерство иностранных дел Израиля и израильская миссия в ООН».

Совет безопасности ООН принял резолюцию против еврейских поселений 23 декабря. В ней говорится, что строительство поселений на палестинских территориях нарушает международные договоренности и препятствует установлению мира на Ближнем Востоке.

Резолюцию поддержали 14 стран - членов Совета безопасности. США, которые ранее блокировали принятие таких документов, воздержались при голосовании.

Израиль после голосования в ООН решил отозвать послов из Новой Зеландии и Сенегала — стран, которые инициировали принятие резолюции.

Резолюция ООН против израильских поселений. Что она означает? Почему США позволили ее принять?

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансирование будет сокращено примерно на шесть миллионов долларов - такую сумму ООН тратит на поддержку организаций, которые официальный Иерусалим считает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Кабинет миллиардеров": кого Трамп позвал работать в Белый дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика