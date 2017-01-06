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Израиль сократил финансирование ООН в ответ на резолюцию против еврейских поселений
07.01.2017 18:01 — Новости Мира | Tut.by
Израиль решил частично приостановить выплаты в бюджет ООН в ответ на принятие резолюции, которая осуждает строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Финансирование будет сокращено примерно на шесть миллионов долларов — такую сумму ООН тратит на поддержку организаций, которые официальный Иерусалим считает антиизраильскими.
«Неразумно финансировать организации, которые действуют против нас в ООН. ООН должна положить конец абсурдной ситуации, при которой она поддерживает структуры, действующие с единственной целью разжигания ненависти и распространения антиизраильской пропаганды», — заявил посол Израиля в ООН Данни Данон.
Посол добавил, что приостановка финансирования станет «только первым шагом в ряду решений, которые рассматривает министерство иностранных дел Израиля и израильская миссия в ООН».
Совет безопасности ООН
Резолюцию поддержали 14 стран - членов Совета безопасности. США, которые ранее блокировали принятие таких документов, воздержались при голосовании.
Израиль после голосования в ООН
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Финансирование будет сокращено примерно на шесть миллионов долларов - такую сумму ООН тратит на поддержку организаций, которые официальный Иерусалим считает...
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