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В Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла России
07.01.2017 20:47 — Новости Мира | Tut.by
Турецкие власти арестовали пять человек, которые подозреваются в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова. Среди них — активист организации Фетуллаха Гюлена.
Как сообщает турецкое агентство Anadolu, по требованию прокуратуры Измира арестованы пятеро подозреваемых в причастности к убийству Карлова. Четверо из них — курсанты полицейской школы, в которой обучался и сам преступник
Пятый — некий Сулейман Эрген, которого полиция называет активистом организации мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена. Он, по версии следствия, курировал оппозиционно настроенных курсантов.
Ранее МВД Турции сообщало о том, что убийство Карлова не было спонтанным преступлением, которое совершил одиночка. Полицейские выяснили, что нападение было хорошо спланировано, а Алтынташ находился на связи с организацией проживающего в США Гюлена.
Глава МВД Сулейман Сойлу указывал, что существует взаимосвязь между убийством Карлова и терактами в Турции летом 2015 года. Целью этих событий является, по его словам, дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке.
Андрей Карлов
22 декабря
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Как сообщает турецкое агентство Anadolu, по требованию прокуратуры Измира арестованы пятеро подозреваемых в причастности к убийству Карлова. Четверо из них -...
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