Турецкие власти арестовали пять человек, которые подозреваются в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова. Среди них — активист организации Фетуллаха Гюлена.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, по требованию прокуратуры Измира арестованы пятеро подозреваемых в причастности к убийству Карлова. Четверо из них — курсанты полицейской школы, в которой обучался и сам преступник Мевлют Алтынташ . Это — Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиоглу.

Пятый — некий Сулейман Эрген, которого полиция называет активистом организации мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена. Он, по версии следствия, курировал оппозиционно настроенных курсантов.

Ранее МВД Турции сообщало о том, что убийство Карлова не было спонтанным преступлением, которое совершил одиночка. Полицейские выяснили, что нападение было хорошо спланировано, а Алтынташ находился на связи с организацией проживающего в США Гюлена.

Глава МВД Сулейман Сойлу указывал, что существует взаимосвязь между убийством Карлова и терактами в Турции летом 2015 года. Целью этих событий является, по его словам, дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке.

Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря, когда открывал выставку в Галерее современного искусства. Он произносил речь, когда бывший полицейский Мевлют Алтынташ несколько раз выстрелил ему в спину. От полученных ранений посол России в Турции скончался. МИД России квалифицировал случившееся как теракт. К такому же мнению пришел и Совет Безопасности ООН.

22 декабря состоялись похороны Карлова. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.