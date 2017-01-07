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теракт в Стамбуле устроил уроженец Узбекистана

08.01.2017 00:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Как сообщает издание Daily Sabah, полиция вычислила, что стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января устроил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан.


Фото: Reuters

Полиция восстановила всю картину произошедшего. Машарипов вошел в ночной клуб и выпустил в его посетителей 180 пуль. После этого он ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми.

Далее террорист поймал такси, доехал до соседнего района, где вышел из машины, заявив водителю, что у него нет денег. Как выяснила полиция, 500 лир он забыл в куртке, которую оставил на кухне ночного клуба.

Как указывает издание Olay, именно благодаря таксисту и удалось выяснить личность террориста. Камера наружного наблюдения проследила путь преступника от ночного клуба до машины, а затем полиция нашла водителя такси.

Известно, что Машарипов приехал в Стамбул из Коньи. Он родился в 1988 году, знает турецкий, арабский и русский языки.

Ранее турецкие власти выдвигали несколько версий, откуда мог приехать террорист. По одной версии, он был уроженцем Кыргызстана, по другой являлся уйгуром.

Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек. Злоумышленнику удалось скрыться. Ответственность за нападение на себя взяла группировка «Исламское государство».

 
 
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Полиция восстановила всю картину произошедшего.

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