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Флоридскому стрелку грозит смертная казнь
08.01.2017 09:20 — Новости Мира | Tut.by
Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения бывшему военнослужащий Национальной гвардии Эстебану Сантьяго, подозреваемому в стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида), сообщает
Сантьяго отказали в возможности выйти под залог, передает
Ранее стало известно, что Сантьяго
Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл
Преступник был задержан, полиция предполагает, что он действовал в одиночку. По версии следствия, Сантьяго прилетел в Форт-Лодердейл рейсом авиакомпании Delta из Анкориджа, Аляска.
Брат подозреваемого Брайан Сантьяго
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Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения бывшему военнослужащий Национальной гвардии Эстебану Сантьяго, подозреваемому в стрельбе в...
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