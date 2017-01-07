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Беглый дипломат из Северной Кореи рассказал о ядерных разработках Пхеньяна

08.01.2017 10:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, бежавший в Южную Корею, заявил, что Пхеньян планирует завершить разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) к концу 2017 — началу 2018 года. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает агентство Yonhap.


КНДР. Фото: Reuters

Новое оружие, по словам перебежчика, будет способно достигнуть континентальной части США.

1 января в новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заверил, что северокорейская МБР находится «в последней стадии разработки». Он также пообещал, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал, если «Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику».

До этого, в конце декабря 2016 года, Северная Корея отказалась свернуть свою ракетно-ядерную программу по требованию НАТО. Кроме того, Совет Безопасности ООН выпустил ряд резолюций о запрете Пхеньяну проводить ядерные испытания. Однако руководство КНДР заявило, что в свете враждебной политики США республика имеет полное право укреплять обороноспособность страны, и отказалось признавать данные решения. В связи с этим Совбез ООН ввел санкции против КНДР.

Высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо пропал в августе 2016 года из посольства в Лондоне незадолго до возвращения на родину. Позднее стало известно, что он вместе с женой и детьми сбежал в Южную Корею. Его семья была взята под защиту правительства. Как сообщала Русская служба «Би-би-си», 20 августа Пхеньян обвинил Тхэ Ён Хо в разглашении государственной тайны и незаконном присвоении чужого имущества.

 
 
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Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, бежавший в Южную Корею, заявил, что Пхеньян планирует завершить разработку межконтинентальной баллистической ракеты...

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