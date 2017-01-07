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Беглый дипломат из Северной Кореи рассказал о ядерных разработках Пхеньяна
08.01.2017 10:45 — Новости Мира | Tut.by
Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, бежавший в Южную Корею, заявил, что Пхеньян планирует завершить разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) к концу 2017 — началу 2018 года. Об этом в воскресенье, 8 января,
Новое оружие, по словам перебежчика, будет способно достигнуть континентальной части США.
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До этого, в конце декабря 2016 года, Северная Корея
Высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо пропал в августе 2016 года из посольства в Лондоне незадолго до возвращения на родину. Позднее стало известно, что он вместе с женой и детьми сбежал в Южную Корею. Его семья была взята под защиту правительства. Как сообщала Русская служба «Би-би-си», 20 августа Пхеньян обвинил Тхэ Ён Хо в разглашении государственной тайны и незаконном присвоении чужого имущества.
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Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, бежавший в Южную Корею, заявил, что Пхеньян планирует завершить разработку межконтинентальной баллистической ракеты...
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