Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, бежавший в Южную Корею, заявил, что Пхеньян планирует завершить разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) к концу 2017 — началу 2018 года. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает агентство Yonhap.



КНДР. Фото: Reuters

Новое оружие, по словам перебежчика, будет способно достигнуть континентальной части США.

1 января в новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заверил , что северокорейская МБР находится «в последней стадии разработки». Он также пообещал, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал, если «Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику».

До этого, в конце декабря 2016 года, Северная Корея отказалась свернуть свою ракетно-ядерную программу по требованию НАТО. Кроме того, Совет Безопасности ООН выпустил ряд резолюций о запрете Пхеньяну проводить ядерные испытания. Однако руководство КНДР заявило, что в свете враждебной политики США республика имеет полное право укреплять обороноспособность страны, и отказалось признавать данные решения. В связи с этим Совбез ООН ввел санкции против КНДР.

Высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо пропал в августе 2016 года из посольства в Лондоне незадолго до возвращения на родину. Позднее стало известно, что он вместе с женой и детьми сбежал в Южную Корею. Его семья была взята под защиту правительства. Как сообщала Русская служба «Би-би-си», 20 августа Пхеньян обвинил Тхэ Ён Хо в разглашении государственной тайны и незаконном присвоении чужого имущества.