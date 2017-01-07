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Еще один взрыв на рынке в Багдаде. Погибли 12 человек
08.01.2017 10:26 — Новости Мира | Tut.by
Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в Багдаде. Взрыв произошел на овощном рынке. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще несколько десятков человек получили ранения.
На овощном рынке в шиитском районе Багдада произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля, сообщает
По предварительным данным, погибли 12 человек, еще более 50 человек получили ранения.
На момент подготовки этого материала ни одна из группировок ответственность за взрыв на себя не взяла.
Ранее, 2 января,
31 декабря местом террористической атаки также
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Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в Багдаде. Взрыв произошел на овощном рынке. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще несколько десятков...
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