Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в Багдаде. Взрыв произошел на овощном рынке. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще несколько десятков человек получили ранения.



Фото: Reuters

На овощном рынке в шиитском районе Багдада произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля, сообщает Reuters .

По предварительным данным, погибли 12 человек, еще более 50 человек получили ранения.

​На момент подготовки этого материала ни одна из группировок ответственность за взрыв на себя не взяла.

Ранее, 2 января, смертник подорвал бомбу на северо-востоке Багдада, тогда погибли по меньшей мере 35 человек. Взрыв произошел на одной из наиболее оживленных площадей в районе Мадинат-эс-Садр, который населяют преимущественно шииты. Среди погибших — трое полицейских. Количество раненых превысило 60 человек. Ответственность за случившееся взяли на себя боевики ИГ.

31 декабря местом террористической атаки также стал рынок в центре иракской столицы. Тогда в результате двух взрывов погиб 21 человек, более 40 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».