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В Пекине создали экологическую полицию для борьбы со смогом

08.01.2017 14:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Пекина создали экологическую полицию, призванную бороться со смогом. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает The Telegraph.


Фото: Reuters

В обязанности новой структуры войдет отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов. Кроме того, экологические полицейские будут пресекать попытки приготовить барбекю под открытым небом.

В последние годы экологическая ситуация в Китае резко обострилась. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу город периодически накрывает смог.

В начале января в Пекине был объявлен «оранжевый» уровень загрязнения воздуха — второй по опасности. В связи с этим на шести скоростных шоссе города было остановлено движение транспорта. Также временно прекратилась работа на ряде строек и предприятий.

В конце ноября прошлого года издание The South China Morning Post сообщало, что жителям Китая, страдающим от смога, предложили за деньги подышать чистым воздухом. «Упакованный вручную чистый, обеззараженный и насыщенный кислородом» новозеландский воздух продается в бутылках объемом 7,7 литра и стоит 219 юаней (около 30 долларов). Продавцы утверждают, что каждая бутылка позволит обладателю сделать 180 вдохов. Для более рачительных жителей предусмотрен воздух из Канады — он стоит 108 юаней (16 долларов), для самых экономных — китайский из города Вэйхай (5 юаней, или 0,7 доллара).

 
 
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Власти Пекина создали экологическую полицию, призванную бороться со смогом. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает The Telegraph.

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