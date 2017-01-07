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Снегопады парализовали Стамбул: Босфор закрыт, рейсы отменены

08.01.2017 19:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Сильные снегопады обрушились на Турцию, парализовав Стамбул, где за минувшую ночь выпало около 65 см снега.


В воскресенье основной турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines объявил об отмене 471 международного рейса из аэропорта Ататюрка, а также всех внутренних рейсов.

Накануне авиакомпания также отменила 610 рейсов из обоих международных аэропортов Стумбула — Ататюрка и Сабихи Гокчен.


С вечера минувшей пятницы около 6000 пассажиров были размещены по гостиницам, а к воскресенью в аэропорту имени Ататюрка скопилось около 20 тысяч пассажиров, которых, по данным местных агентств, обеспечивают едой и питьем.

Как сообщает агентство Доган, четыре рейса Turkish Airlines — из Индии, Южной Африки, Вьетнама и с Мальдивских островов — были перенаправлены в аэропорт города Газиантеп на юге Турции.


Осадки помешали планам многих жителей Стамбула выехать из города на выходные. Как передает Доган, многие автомобилисты были вынуждены бросить свои машины на дороге и идти пешком. Некоторые предпочли остаться в автомобиле, более 10 часов ожидая улучшения дорожных условий.


Береговая охрана также приостановила движение судов, входящих и выходящих в пролив Босфор, являющийся одной из самых загруженных морских артерий мира.

В воскресенье приостановлено и паромное сообщение между европейской и азиатской частями Стамбула.


Как заявили власти города, снег привел к повышенному числу заносов на дорогах и аварий. Стамбульская подземка работала всю ночь на воскресенье, доставляя пассажиров, не имевших возможности добраться в другую часть города наземным транспортом.

По данным синоптиков низкие температуры в Стамбуле сохранятся в течение ближайших нескольких дней.


 
 
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Сильные снегопады обрушились на Турцию, парализовав Стамбул, где за минувшую ночь выпало около 65 см снега.

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