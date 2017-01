Издание Ynetnews опубликовало видеозапись теракта в Иерусалиме, произошедшего сегодня. На записи видно, как грузовик врезается в группу людей, стоящих возле автобуса.

WATCH: #Palestinian truck driver ramming into group of pedestrians in #Jerusalem 's East Talpiot https://t.co/1AuwF0qG6u pic.twitter.com/IQRBwINXoO