Издание Ynetnews опубликовало видеозапись теракта в Иерусалиме, произошедшего сегодня. На записи видно, как грузовик врезается в группу людей, стоящих возле автобуса.

Напомним, днем 8 января в Иерусалиме произошел теракт . Возле обзорной площадки Армон ха-Нацив, популярной среди туристов, грузовик въехал в группу людей, когда они выходили из автобуса. Были убиты четыре человека, еще тринадцать получили травмы.

Водитель грузовика был убит на месте. Им оказался бывший заключенный по имени Фади аль-Канабир. По информации полиции, террорист был жителем Восточного Иерусалима. У него были израильские водительские права, а у грузовика — израильский номерной знак.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все свидетельствует о том, что Фади аль-Канабир являлся сторонником «Исламского государства».

Напомним, с лета прошлого года это уже третий громкий теракт, совершенный с помощью большегрузов.

14 июля 2016 года белый грузовик выехал на набережную Ниццы, где гуляли прохожие, празднующие День взятия Бастилии, и проехал по ней около 2 километров. Водитель — 31-летний выходец из Туниса , имевший тунисское и французское гражданство — был застрелен прямо в кабине. Жертвами теракта стали 84 человека, не менее 150 человек получили ранения.

19 декабря 2016-го аналогичный теракт произошел в Берлине: грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку и въехал в толпу. Погибли 12 человек, 48 пострадали. Через несколько дней террорист — еще один тунисец, Анис Амри — был убит в Милане в ходе перестрелки с полицией.