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Опубликовано видео теракта в Иерусалиме
08.01.2017 20:09 — Новости Мира | Tut.by
Издание
Напомним, днем 8 января в Иерусалиме
Водитель грузовика был убит на месте. Им оказался бывший заключенный по имени Фади аль-Канабир. По информации полиции, террорист был жителем Восточного Иерусалима. У него были израильские водительские права, а у грузовика — израильский номерной знак.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все свидетельствует о том, что Фади аль-Канабир являлся сторонником «Исламского государства».
Напомним, с лета прошлого года это уже третий громкий теракт, совершенный с помощью большегрузов.
14 июля 2016 года белый грузовик
19 декабря 2016-го аналогичный теракт
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Издание Ynetnews опубликовало видеозапись теракта в Иерусалиме. На записи видно, как грузовик врезается в группу людей, стоящих возле автобуса.
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