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Бывший президент Ирана Рафсанджани умер в больнице

08.01.2017 21:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался. Об этом сообщает новостное агентство FARS.


Али Акбар Хашеми Рафсанджани. Фото с сайта day.az

Политик умер в тегеранской больнице, куда его доставили после сердечного приступа, перенесенного днем 8 января.

Рафсанджани родился в 1934 году. До Исламской революции пять раз отсидел в тюрьме за антиправительственную деятельность, после нее вошел в состав переходного кабинета министров. В августе 1989 года был избран президентом и пробыл на этом посту два срока, до 1997 года. С 2005-го возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.

 
 
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Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался. Об этом сообщает новостное агентство FARS.

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