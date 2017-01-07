Американский спецназ планирует присоединиться к операции по убийству лидера КНДР Ким Чен Ына, которую намерена провести Южная Корея в случае начала боевых действий на полуострове. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники.



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Численность спецотряда, который планируется сформировать уже в этом году, составит от одной до двух тысяч человек. Командовать ими будет южнокорейская сторона. Отмечается, что помимо убийства Ким Чен Ына, в задачи бригады входит нейтрализация высшего политического и военного руководства Северной Кореи.

Также Сеул и Вашингтон в 2017 году намерены увеличить количество совместных учений.