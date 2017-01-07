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США развернут масштабные военные учения в Европе
08.01.2017 21:18 — Новости Мира | Tut.by
Армия США намерена увеличить масштаб и сложность военных учений в Европе. Об этом сообщил замглавы европейского командования американских вооруженных сил (EUCOM) генерал Тим Рей, передает
По его словам, эти меры направлены в первую очередь на «сдерживание агрессии со стороны России», обеспечение территориальной целостности союзников США, поддержание свободы и мира в Европе. Для учения в немецкий порт Бремерхафен прибыли 2800 единиц военной техники и четыре тысячи военнослужащих.
Рей заявил, что акцент во время учений будет делаться на оперативном взаимодействии, противоракетной обороне и реагировании на кризисные ситуации.
В январе 2016 года EUCOM уже
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Армия США намерена увеличить масштаб и сложность военных учений в Европе. Об этом сообщил замглавы европейского командования американских вооруженных сил (EUCOM)...
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