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США развернут масштабные военные учения в Европе

08.01.2017 21:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Армия США намерена увеличить масштаб и сложность военных учений в Европе. Об этом сообщил замглавы европейского командования американских вооруженных сил (EUCOM) генерал Тим Рей, передает Reuters.


Фото: Reuters

По его словам, эти меры направлены в первую очередь на «сдерживание агрессии со стороны России», обеспечение территориальной целостности союзников США, поддержание свободы и мира в Европе. Для учения в немецкий порт Бремерхафен прибыли 2800 единиц военной техники и четыре тысячи военнослужащих.

Рей заявил, что акцент во время учений будет делаться на оперативном взаимодействии, противоракетной обороне и реагировании на кризисные ситуации.

В январе 2016 года EUCOM уже называл своей приоритетной задачей «сдерживание агрессии со стороны России». Согласно директиве европейского командования ВС США, угроза безопасности в регионе наблюдается на севере, востоке и юге. На первых двух направлениях риски исходят от России из-за ее «нарастающего агрессивного поведения и милитаризации Арктики». На юге опасность представляют боевики «Исламского государства».

 
 
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Армия США намерена увеличить масштаб и сложность военных учений в Европе. Об этом сообщил замглавы европейского командования американских вооруженных сил (EUCOM)...

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