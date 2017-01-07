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Трамп признал роль России в кибератаках

08.01.2017 21:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Будущий глава администрации Дональда Трампа заявил, что избранный президент США признал выводы разведслужб об организаторах кибератак. Спецслужбам поручат подготовить рекомендации по ответным мерам.


Фото: Reuters

Будущий глава администрации избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о кибератаках со стороны России. Как заявил Прибус в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 8 января, Дональд Трамп признает определенную роль России в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии.

Вместе с тем, подчеркнул Прибус, сами демократы позволили взломать свою переписку «иностранной структуре», что и привело к утечке данных.

По его словам, новый глава Белого дома согласен с выводами американского разведывательного сообщества о том, что Москва занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в США. Избранный президент, заявил он, планирует поручить спецслужбам подготовить рекомендации по поводу того, что должно быть сделано. В зависимости от этих рекомендаций могут быть приняты меры.

Прибус также указал, что Россия и Китай на протяжении многих лет пытаются повлиять на выборы за пределами своих границ.

 
 
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Будущий глава администрации Дональда Трампа заявил, что избранный президент США признал выводы разведслужб об организаторах кибератак. Спецслужбам поручат...

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