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Елизавета II впервые появилась на публике после сильной простуды
08.01.2017 22:42 — Новости Мира | Tut.by
Королева Елизавета II впервые в этом году появилась на публике, после того как она пропустила несколько праздничных церковных богослужений, ссылаясь на сильную простуду.
Последний раз королеву видели на людях почти три недели назад.
Однако в воскресенье она появилась на утренней службе в церкви Святой Марии Магдалены, находящейся на территории королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк.
В британских СМИ высказывались опасения по поводу здоровья 90-летнего монарха, после того как она — вопреки заведенному правилу — пропустила сначала рождественское богослужение 25 декабря, а затем и праздничную новогоднюю литургию. Таблоид Daily Mail сообщал тогда, что у королевы по-прежнему «частый сухой кашель».
Букингемский дворец по поводу ее отсутствия на праздничной литургии 1 января заявил, что королева восстанавливает силы после тяжелой простуды.
В воскресенье появление Елизаветы II вызвало радостные возгласы публики. Один из очевидцев рассказал, что видела, как королева вышла из машины и обменялась несколькими фразами с викарием, прежде чем зайти в церковь.
«Мы ее видели очень близко. Мы последние три недели ждали, когда же она придет в церковь. Очень приятно было ее увидеть, конечно, как и принца Филиппа», — рассказал другой мужчина.
Из-за сильной простуды королева и ее 95-летний супруг принц Филипп были вынуждены отказаться от своего заведенного правила уезжать 21 декабря на поезде в Сандрингем, чтобы там встречать вместе с семьей Рождество. Вместо этого они вылетели в загородную резиденцию на следующий день на вертолете.
Принц Филипп полностью поправился к Рождеству и смог быть на церковной службе вместе с принцем Чарльзом, своими внуками и другими членами королевской семьи, однако королева, как заявила дворцовая служба, вынуждена была остаться дома до полного выздоровления.
1 января королева также не появилась на праздничном богослужении, однако ее дочь принцесса Анна рассказала собравшимся возле церкви местным жителям, что королева чувствует себя лучше.
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Королева Елизавета II впервые в этом году появилась на публике, после того как она пропустила несколько праздничных церковных богослужений, ссылаясь на сильную...
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