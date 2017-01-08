Президент США Барак Обама в интервью телеканалу ABC News заявил, что не недооценил президента России Владимира Путина из-за того, что Москва, согласно заключению американской разведки, вмешалась в президентские выборы.



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«В этот раз у них высокая уверенность [в заключении доклада], и я видел некоторые источники и информацию, которые лежат в его основе, я полностью поддерживаю этот доклад», — сказал он, комментируя, насколько точна опубликованная в докладе информация.

Журналист Джордж Стефанопулос также напомнил Обаме, что в 2012 году во время президентских дебатов с кандидатом от республиканцев Миттом Ромни он выступал против заявлений оппонента о том, что Россия является геостратегической угрозой номер один для Вашингтона.

«Вы ведь выступали против таких заявлений на вторых дебатах?» — спросил журналист. На это Обама ответил: «Да, я так и делал».

На вопрос журналиста, недооценил ли Обама Владимира Путина, президент США ответил отрицательно.

«Знаете, я не думаю, что я недооценил его, но я полагаю, что недооценил то, в какой мере в новом информационном веке дезинформация и кибервзломы имеют влияние на наши открытые общества, наши открытые системы», — сказал он.

Обама добавил, что приказал проанализировать вмешательство и составить по нему доклад и потому, что подобное вмешательство «со стороны Путина» происходило немалое время в европейских странах, граничащих с Россией, где проживает много русскоговорящих жителей.

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