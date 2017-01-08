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Посол Японии временно покинул Южную Корею

09.01.2017 06:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Посол Японии в Сеуле Ясумаса Нагаминэ в воскресенье покинул Южную Корею и временно возвращается на родину в связи ситуацией вокруг нового памятника «женщинам для утешения», ставшим жертвами сексуального насилия во время японской оккупации.

«Все это заслуживает крайнего сожаления», — заявил Нагаминэ журналистам перед вылетом из сеульского аэропорта Кимпхо, комментируя ситуацию вокруг появления нового монумента напротив генконсульства в Пусане. Японский генеральный консул в Пусане сегодня уже покинул страну и вернулся в Японию. Ранее сообщалось, что японские дипломаты покинут Южную Корею примерно на неделю.

Причина конфликта

Статуя, ставшая причиной конфликта, была установлена представителями южнокорейских общественных организаций в Пусане 28 декабря прошлого года без согласования с местными властями, однако в тот же день ее убрали. 30 декабря активисты добились одобрения со стороны городской администрации и вновь установили памятник рядом с дипломатическим представительством Японии.

Помимо отзыва посла Токио решил прекратить консультации по вопросам проведения своп-сделок по обмену валюты и отложить переговоры на высоком уровне по экономическим вопросам. Южнокорейский МИД назвал такое решение прискорбным, а Министерство финансов Южной Кореи отметило, что экономическое сотрудничество должно развиваться независимо от политики.

Япония потребовала выполнять соглашение

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, потребовал от Сеула выполнения соглашения по вопросу «женщин для утешения» от 2015 года, предполагавшего окончательное и бесповоротное разрешение конфликта.

«Южнокорейская сторона должна проявить искренность. Даже в случае смены власти осуществление (соглашения) является вопросом доверия», — добавил он.

В декабре 2015 года Япония и Республика Корея достигли договоренности относительно проблемы сексуального рабства в первой половине ХХ века. Японская сторона признала свою «глубокую ответственность» за проблему «женщин для утешения», а позднее одобрила выделение 1 млрд иен «Фонду примирения и исцеления», который помогает женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия во время японской оккупации. Южная Корея же, в свою очередь, обязалась провести переговоры с общественными организациями, прилагая усилия для решения «надлежащим образом» вопроса другого памятника «женщинам для утешения» — установленного напротив посольства Японии в Сеуле и вызывавшего недовольство Токио.

По данным Сеула, во время Второй мировой войны около 200 тысяч кореянок и китаянок были насильственно принуждены к сексуальным связям с японскими военными.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Посол Японии в Сеуле Ясумаса Нагаминэ в воскресенье покинул Южную Корею и временно возвращается на родину в связи ситуацией вокруг нового памятника "женщинам для...

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