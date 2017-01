Посол Японии в Сеуле Ясумаса Нагаминэ в воскресенье покинул Южную Корею и временно возвращается на родину в связи ситуацией вокруг нового памятника «женщинам для утешения», ставшим жертвами сексуального насилия во время японской оккупации.

South #Korea allows activists to place statue of comfort women outside of Japanese consulate in the city of Busan pic.twitter.com/gYb4lUCidv