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Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске увеличилось за праздники

09.01.2017 07:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Число смертельно отравившихся концентратом «Боярышник» с метиловым спиртом в Иркутске увеличилось до 78 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.


Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске во второй половине декабря. 30 декабря сообщалось о 76 жертвах отравления и 123 пострадавших в общей сложности. В больницах на тот момент оставались 8 человек.

«За новогодние праздники в больницах скончались от отравления метанолом два человека. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших», — сказали в пресс-службе.

По данным министерства, новые случаи отравления суррогатом с метиловым спиртом в Иркутской области за новогодние праздники не зафиксированы.

Большинство отравившихся проживали в одном микрорайоне — Ново-Ленино, где и приобрели опасный продукт. По данному факту расследуется уголовное дело, задержаны более 20 человек.

 
 
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30 декабря сообщалось о 76 жертвах отравления и 123 пострадавших в общей сложности.

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