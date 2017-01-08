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Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске увеличилось за праздники
09.01.2017 07:13 — Новости Мира | Tut.by
Число смертельно отравившихся концентратом «Боярышник» с метиловым спиртом в Иркутске увеличилось до 78 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске
«За новогодние праздники в больницах скончались от отравления метанолом два человека. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших», — сказали в пресс-службе.
По данным министерства, новые случаи отравления суррогатом с метиловым спиртом в Иркутской области за новогодние праздники не зафиксированы.
Большинство отравившихся проживали в одном микрорайоне — Ново-Ленино, где и приобрели опасный продукт. По данному факту расследуется уголовное дело, задержаны более 20 человек.
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30 декабря сообщалось о 76 жертвах отравления и 123 пострадавших в общей сложности.
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