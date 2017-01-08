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Сын экс-президента Польши Леха Валенсы найден мертвым

09.01.2017 07:47 — Новости Мира | Tut.by  
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В своей квартире в Гданьске был обнаружен мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав, передает Associated Press.


Скришот с сайта tvn24.pl

По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

 
 
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Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Пшемыслава Валенсы.

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