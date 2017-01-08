|
Сын экс-президента Польши Леха Валенсы найден мертвым
09.01.2017 07:47 — Новости Мира | Tut.by
В своей квартире в Гданьске был обнаружен мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав, передает
По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.
Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Пшемыслава Валенсы.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии