Предпосылки «Оценки деятельности и намерений России на американских выборах»: аналитический процесс и установление авторов кибер-происшествия. Текст доклада был опубликован на сайте Национальной разведки США.



Фото: Wikimedia Commons

«Оценка деятельности и намерений России на американских выборах» — это рассекреченная часть совершенно секретного доклада, переданного президенту и лицам, список которых утвердил президент США.

Разведывательное сообщество очень редко может полностью раскрыть свои знания или описать основания для точного анализа, так как раскрытие такой информации может привести к рассекречиванию источников и методов, а это ставит под угрозу возможность добывать важную информацию в будущем.

Таким образом, хотя в рассекреченной части содержатся выводы, отраженные в засекреченной, в ней нет и не может быть всей вспомогательной информации, в том числе, конкретных источников сведений и методов их получения.

Аналитический процесс

Задача разведывательного сообщества заключается в снижении уровня неясности вокруг намерений, действий и способностей иностранных лидеров. Добиться этой цели нелегко, особенно когда речь идет о сложных вопросах, в отношении которых иностранные лидеры приняли серьезные меры для сокрытия своих намерений.

В делах национальной безопасности США анализ разведки должен предоставить политическому руководству оценку, которая была бы беспристрастной, объективной, своевременной и полезной, а также соответствующей стандартам методов работы разведки.

Стандарты методов работы разведки в вопросах аналитики были определены в течение 10 лет. Стандарты включают описание источников (включая их надежность и доступ к передаваемой информации), ясное выражение неуверенности, четкое различие между основной информацией и выводами и предположениями аналитиков, изучение альтернатив, демонстрацию значимости для клиента, использование ясной и прозрачной логики, а также объяснение изменений или последовательности суждений в течение времени.

Применение этих стандартов призвано гарантировать, что разведывательное сообщество будет снабжать американских политиков, военных и оперативников самыми точными и лучшими сведениями, предупреждениями и контекстом, а также предоставлять потенциальную возможность улучшить положение в сфере национальной безопасности США.

Разведывательное сообщество собирает информацию из обширных источников, в том числе, сведения, передаваемые людьми, собранные с помощью технических средств, а также данные открытых источников, и использует специальные навыки и структурные аналитические инструменты, чтобы сделать выводы на основании имеющихся сведений и в соответствии с прошлыми действиями, а также используя логику. Цель заключается в предоставлении информации о происходящем и прогнозов о будущем.

Важная часть анализа относится к объяснению возможной неточности больших суждений, связанной с качеством и количеством информации, недостающими данными и сложности конкретной проблемы.

Используя такие слова, как «мы считаем» или «мы полагаем», разведывательное сообщество сообщает аналитические оценки или суждения.

Некоторые аналитические выводы прямо основаны на собранной информации, другие опираются на предыдущие суждения, которые используются как строительные блоки в беспристрастном анализе. В любом случае суждения, описанные стандартные методы работы разведки должны гарантировать, что выводы сделаны на основе прочных данных.

Суждение разведывательного сообщества часто включает два ключевых элемента: суждение по поводу вероятности того, что нечто произошло или произойдет (используя такие оценки, как «вероятно» и «маловероятно») и степень уверенности в этих выводах (высокая, средняя и низкая), которая относится к доказательной базе, логике, причинам и прецедентам, на которых основаны суждения.

Установление исполнителей кибер-событий

С учетом природы кибер-пространства задача по установлению исполнителей кибер-событий сложная, но не невозможная. Любая операция в кибер-пространстве, как злонамеренная, так и нет, оставляет след. Аналитики сообщества используют эту информацию, постоянно пополняющуюся базу предшествующих событий и данные о тех, кто прибегает к такой практике, а также свои сведения о методах работы преступных элементов и их инструментах, чтобы отследить эти операции до их источника. В каждом случае они используют те же стандартные методы работы разведки, которые были описаны в разделе Аналитические процессы.

Аналитики рассматривают серию вопросов, чтобы сопоставить информацию с существующими сведениями и, в случае необходимости, изменить свою степень уверенности в суждении, с учетом любых альтернативных гипотез и неоднозначности данных.

Установление исполнителей не сводится к простому заявлению о том, кто осуществил операцию. Это ряд суждений относительно того, был ли это единичный случай, кто был вероятным преступником, какими мотивами преступник руководствовался, и отдавало ли иностранное правительство приказ об осуществлении операции или руководило ею.

Предмет и источники

В подготовке данного доклада использовалась информация, доступная на 29 декабря 2016 года

Предмет

Данный доклад включает оценки и суждения, составленные и скоординированные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), Федеральным бюро расследований (ФБР), Агентством национальной безопасности (АНБ), и опирается на информацию, собранную и обработанную этими агентствами. Он включает мотивы и суть намерений Москвы относительно выборов в США, а также порядок использования Москвой кибернетических инструментов и средств пропаганды для оказания влияния на общественное мнение в США. Оценка касается действий, направленных на выборы президента США, и учитывает предыдущие попытки России оказать влияние. Когда используется слово «мы», это означает, что речь идет обо всех трех агентствах.

Этот доклад представляет собой рассекреченную версию строго секретного документа. Он содержит те же выводы, но не включает в себя всю сопроводительную информацию, в том числе, конкретные сведения о ключевых элементах кампании влияния. Мы также допустили незначительную редактуру, чтобы сделать документ более удобным для чтения.

Мы не делаем выводов относительно последствий российских попыток повлиять на ход выборов 2016 года. Задачей разведывательного сообщества США является наблюдение и оценка намерений, возможностей и действий иностранных элементов, а не анализ общественного мнения в США и американских политических процессов.

Появляется новая информация, позволяющая точнее изучить российскую деятельность.

Источники

Многие ключевые суждения в данном докладе опираются на многочисленные сведения из разнообразных источников и совпадают с нашим представлением о действиях России. Анализ действий России, в т.ч. конкретных кибер-операций, и позиции России в отношении ключевых американских игроков опирается на дополнительную подтверждающую информацию из источников.

Некоторые наши выводы о намерениях и предпочтениях Кремля основаны на поведении лояльных Кремлю политических фигур, государственных СМИ, прокремлевских игроков в социальных сетях, все из которых либо непосредственно используются Кремлем для передачи посланий, либо подотчетны Кремлю. Российское руководство выделяет значительные средства на пропаганду за рубежом и внутри страны и придает первостепенное значение тому, чтобы довести до сведения то, что оно считает последовательной самодополняемой интерпретацией своих устремлений и «красных линий», касается ли это Украины, Сирии или отношений с США.

Оценка российских действий и намерений на американских выборах

Ключевые суждения

Попытки России повлиять на выборы в 2016 году стали последним примером давних стремлений Москвы подорвать либерально-демократический порядок США. Но последние действия были гораздо более значительными с точки зрения откровенности, уровня усилий и масштаба деятельности по сравнению с прошлыми попытками.



Мы считаем, что президент России Владимир Путин отдал приказ провести в 2016 году кампанию по оказанию влияния на американские президентские выборы. Российская цель заключалась в подрыве общественного доверия к демократическому процессу, в очернении госсекретаря Клинтон и подрыве ее шансов на победу и на потенциальное президентство. Мы также считаем, что Путин и российское правительство очевидным образом предпочитали избранного президента Трампа. В этих оценках мы твердо уверены.

Мы также считаем, что Путин и российское правительство явно отдавали предпочтение избранному президенту Трампу, по возможности дискредитируя госсекретаря Клинтон и выставляя ее в невыгодном свете по сравнению с ним. С данным выводом согласны все три агентства. ЦРУ и ФБР испытывают высокую степень уверенности в этой оценке, АНБ — среднюю.

Отношение Москвы менялось в процессе кампании в соответствии с тем, как Россия оценивала шансы обоих кандидатов на победу. Если в Москве считали, что у Клинтон больше шансов победить, то кампания влияния старалась подорвать ее будущую каденцию.

Дополнительная информация, появившаяся после дня выборов, в сочетании с действиями России с начала ноября укрепляет нашу уверенность в выводах относительно мотивов и целей России.

Кампания влияния Москвы строилась на коммуникационной стратегии, сочетающей в себе как тайные разведывательные операции, такие как кибератаки, с открытыми действиями российских государственных служб, государственных СМИ, сторонних посредников и оплачиваемых пользователей социальных СМИ, известных как «тролли». Россия, как и ее советский предшественник, в прошлом проводила тайные кампании влияния, сосредоточенные на американских выборах, используя агентов разведки и публикации в СМИ, чтобы подорвать шансы кандидатов, которых Россия считала враждебными.

Российские спецслужбы проводили кибер-операции против целей, связанных с американскими президентскими выборами 2016 года, в том числе, против объектов обеих главных политических партий.

С высокой степенью уверенности мы считаем, что российская военная разведка ГРУ использовала лицо, действующее под ником Guccifer 2.0, и сайт DCLeaks.com для публикации компрометирующей информации, полученной в ходе кибер-операций, и передачи материалов в качестве эксклюзивных сведений для разных СМИ, а также передачи соответствующих данных WikiLeaks.

Российская разведка получила и обеспечивала доступ к многочисленным американским избирательным комиссиям, местным и на уровне штатов. Департамент внутренней безопасности считает, что системы, подвергшиеся взлому российскими агентами, не участвовали в подсчете голосов.

Российская государственная пропагандистская машина участвовала в кампании влияния, выступая в роли платформы Кремля по передаче посланий российской и иностранной аудитории.

Мы считаем, что Москва учтет уроки кампании влияния на американские выборы, осуществленной по приказу Путина, и будет применять их в других странах, в том числе, против американских союзников и их избирательных процессов.

Российская кампания влияния против выборов президента США в 2016 году

Мы считаем, что президент России Владимир Путин отдал приказ начать кампанию влияния на выборы президента США в 2016 году. Цель России заключалась в дискредитации демократической процедуры в США в глазах избирателей, опорочивании госсекретаря Клинтон, препятствии ее возможному избранию и возможному президентству. Мы также считаем, что Путин и правительство России продемонстрировали явное предпочтение избранному президенту Трампу. В случае, когда Россия считала, что у Клинтон больше шансов победить на выборах, Москва старалась нанести удар по ее будущему президентству.

Мы также считаем, что Путин и российское правительство явно отдавали предпочтение избранному президенту Трампу, по возможности дискредитируя госсекретаря Клинтон и выставляя ее в невыгодном свете по сравнению с ним. Все три агентства согласны с выводом. ЦРУ и ФБР испытывают высокую степень уверенности в этой оценке, АНБ — среднюю.

Мы считаем, что, пытаясь повлиять на американские выборы, Кремль стремился выполнить свой давний план по делегитимации американского либерально-демократического порядка, распространение которого Путин и высокопоставленные российские чиновники считают угрозой для России и режима Путина.

Путин открыто указал на скандал с Панамскими документами и допинговый скандал на Олимпиаде, назвав их попытками США опозорить Россию. Это позволяет предположить, что он хотел сделать разоблачения и представить США как лицемерную страну.

Путин, вероятнее всего, хотел дискредитировать госсекретаря Клинтон, так как с 2011 года открыто обвинял ее в провоцировании массовых выступлений против его режима в конце 2011 и начале 2012 года, а также потому что затаил злобу на недоброжелательные высказывания в его адрес.

Мы считаем, что Путин, его советники и российское правительство откровенно предпочитали избранного президента Трампа госсекретарю Клинтон.

Начиная с июня, Путин в публичных комментариях по поводу американских выборов старался избегать прямого восхваления Трампа, так как кремлевские чиновники, вероятно, считали, что такое выражение поддержки ударит по нему в США. Несмотря на это, Путин открыто выразил предпочтение заявленному намерению Трампа сотрудничать с Россией, а прокремлевские фигуры приветствовали то, что считали его дружественной для России позицией по Сирии и Украине. Путин публично противопоставлял отношение избранного президента к России с «агрессивной риторикой» госсекретаря.

Москва также считала избрание президента Трампа способом создания международной антитеррористической коалиции против «Исламского государства в Ираке и Леванте» (ИГИЛ, запрещенная в РФ группировка, — ред.).

У Путина был хороший опыт работы с западными лидерами, чьи деловые интересы делали их склонными к заключению сделок с Россией. Примерами служат бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Путин, российские должностные лица и прокремлевские эксперты сразу после выборов прекратили критику американского избирательного процесса как нечестного, так как Москва, вероятно, сочла, что это будет контрпродуктивным и помешает строить добрые отношения.

Мы считаем, что кампания влияния была призвана повысить шансы Трампа на победу, дискредитируя по возможности Клинтон и публично выставляя ее в невыгодном свете по сравнению с ним. Когда Москве казалось, что у Клинтон больше шансов на победу, кампания влияния сосредотачивалась на оспаривании легитимности Клинтон и на попытке с самого начала повредить ее президентству, в том числе, бросая тень сомнения на честность выборов.

Перед выборами российские дипломаты открыто осуждали американские выборы и готовились открыто выражать сомнения в правдивости результатов. Прокремлевские блогеры готовили кампанию в твиттере, #DemocracyRIP, которая должна была начаться сразу после голосования в случае победы Клинтон. Это следует из их действий в социальных сетях.

Российская кампания была многосторонней

Использование Москвой разоблачений во время американских выборов было беспрецедентным. Но в остальном кампания влияния следовала известной российской стратегии, сочетающей в себе как тайные разведывательные операции, такие как кибер-атаки, с открытыми усилиями агентств российского правительства, государственных СМИ, сторонних посредников и оплачиваемых пользователей социальных СМИ, известных как «тролли».

Мы считаем, что кампании влияния утверждаются на самом высоком уровне, особенно имеющие большое политическое значение.

Кампания влияния Москвы отражала годы, потраченные на улучшение способностей, отшлифованных в бывших советских республиках.

По своей природе российские кампании влияния многосторонние и устроены так, чтобы можно было отрицать факт их проведения. Они используют смесь агентов влияния, агентов-посредников, подставных организаций и провокаций. Россия продемонстрировала это во время кризиса на востоке Украины в 2014 году, разместив войска и советников в восточных областях и публично отрицая их присутствие.

Кампания влияния Кремля на американских выборах включала разоблачения с помощью информации, добытой в результате кибер-операций, вторжение в компьютеры американских избирательных комиссий — местных и на уровне штатов — а также открытую пропаганду. Российская разведка собрала сведения, с помощью которых кампания влияния стала возможной, а также получала необходимую информацию.

Кибер-шпионаж против американских политических организаций. Российские спецслужбы проводили кибер-операции против американских политических организаций, связанных с выборами президента в 2016 году, включая две крупнейшие политические партии.

Мы считаем, что российские спецслужбы собирали информацию против основных участников выборов, аналитических центров и лоббистов, которых они считали главными факторами, определяющими будущую политику США. В июле 2015 года российская разведка получила доступ к компьютерам Демократического национального комитета и сохраняла его как минимум до июня 2016 года.

ГРУ, вероятно, начало кибер-операции против американских выборов в марте 2016 года. Мы считаем, что в результате действий ГРУ были взломаны личные почтовые ящики функционеров Демократической партии и политиков. В мае ГРУ получило множество информации с компьютеров ДНК.

Обнародование информации, собранной Россией. С высокой степенью уверенности мы считаем, что ГРУ использовало человека Guccifer 2.0, а также DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы публиковать собранные в ходе кибер-операций компрометирующие материалы и передавать их СМИ.

Guccifer 2.0, называвший себя независимым румынским хакером, сделал множество противоречивых и ложных утверждений по поводу его вероятного российского происхождения во время выборов. Публикации в прессе свидетельствовали, что за именем Guccifer 2.0 скрывалось более одного человека, которые контактировали с журналистами.

Информация, полученная, по нашим оценкам, во время кибер-операций ГРУ в марте 2016 года, была опубликована на сайте DCLeaks.com.

Мы с высокой долей уверенности считаем, что ГРУ передало материалы, украденные у ДНК и высокопоставленных чиновников Демократической партии WikiLeaks. Вероятнее всего, Москва выбрала WikiLeaks из-за его самопровозглашенной репутации источника, публикующего только подлинные материалы

В начале сентября Путин публично заявил, что опубликованная WikiLeaks информация очень важна. Он назвал поиски источников попыткой отвлечь внимание и отрицал, что Россия на государственном уровне причастна к этому.

Главный пропагандистский инструмент Кремля RT (бывший Russia Today) активно сотрудничает с WikiLeaks. По данным российских и западных СМИ, главный редактор RT встречался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанджем в Лондоне в 2013 году и обсуждал с ним возобновление контракта на его передачи на RT. Российские СМИ потом говорили, что RT стала «единственной российской медиа-компанией», поддерживавшей партнерские отношения с WikiLeaks и получившей доступ «к новым утечкам секретной информации». RT постоянно с симпатией описывает Ассанджа и предоставляет ему платформу для критики США.

Эти связанные с выборами разоблачения соответствуют модели действий российских спецслужб по использованию похищенной информации в ходе попыток повлиять на таких игроков, как олимпийские атлеты и иностранные правительства. Усилия включают в себя публикацию или исправление личной информации, взлом сайтов и публикацию электронных писем.

Важной мишенью таких действий после Летних Олимпийских игр 2016 года стало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Мы считаем, что ГРУ публиковало похищенную информацию, в том числе, об американских атлетах.

Россия собирала информацию и о связанных с республиканцами структурах, но не проводила сопоставимой кампании по разоблачению.

Российские кибер-вторжения в компьютеры избирательных комиссий на местном уровне и уровне штатов. Российская разведка получила доступ ко многим избирательным комиссиям на уровне штатов и на местном уровне. С начала 2014 года российские спецслужбы исследовали американский избирательный процесс и используемое оборудование.

Департамент внутренней безопасности считает, что взломанное российской разведкой оборудование не участвовало в подсчете голосов.

Российские пропагандистские усилия. Российская государственная пропагандистская машина, включающая внутренние СМИ и работающие на иностранную аудиторию глобальные медиа, такие, как RT и Sputnik, и сети квази-правительственных «троллей», участвовала в кампании влияния, выступая в роли платформы Кремля для передачи сообщений внутренней и иностранной аудитории. По мере прогресса американской избирательной кампании российские государственные СМИ последовательно все более положительно оценивали избранного президента Трампа и выставляли в отрицательном свете госсекретаря Клинтон.

Начиная с марта 2016 года, связанные с российским правительством игроки начали открыто поддерживать кандидатуру Трампа в СМИ, ориентированных на англоязычную аудиторию. RT и Sputnik — еще одно государственное СМИ, производящее информацию для радио и интернета на многих языках, предназначенную для иностранной аудитории — регулярно утверждали, что Трамп получает несправедливое отношение со стороны главных американских СМИ, обслуживающих коррумпированный политический истеблишмент.

Российские СМИ приветствовали победу Трампа, как доказательство верности выбранной Путиным линии поддержки глобальных популистских движений — тема ежегодной академической конференции Путина, состоявшейся в октябре 2016 года, а также как свидетельство коллапса западного либерализма.

Главный пропагандист Путина Дмитрий Киселев использовал свою еженедельную новостную программу, чтобы описывать Трампа, как жертву коррумпированного политического истеблишмента и порочной системы демократических выборов. Он утверждал, что Трампу мешают победить, так как он готов работать с Москвой.

Прокремлевский агент Владимир Жириновский, лидер националистической Либерально-демократической партии России, перед самыми выборами заявил, что, в случае победы Трампа, в России будут пить шампанское, в надежде получить возможность продвигать свои интересы в Сирии и на Украине.

RT описывало секретаря Клинтон в негативном ключе, используя информацию из похищенных электронных писем, чтобы выставить ее коррумпированной, страдающей от проблем с физическим и психическим здоровьем, а также связанной с исламскими экстремистами. Некоторые российские чиновники следовали в русле кампании влияния и утверждали, что победа Клинтон на выборах может привести к войне между США и Россией.

В августе связанные с Кремлем аналитики предложили отомстить западным негативным публикациям о Путине, опубликовав данные о предполагаемых проблемах Клинтон со здоровьем.

6 августа RT опубликовало видеозапись на английском языке под названием: «Специальный репортаж Джулиана Ассанджа: Есть ли у WikiLeaks электронные письма, из-за которых Клинтон может попасть в тюрьму?» Вышло также интервью с Ассанджем под заголовком: «Клинтон и ИГИЛ получают деньги из одного источника». Самый популярный видеосюжет RT называется «Как все благотворительные деньги Клинтон пошли им самим». Видео просмотрели более девяти миллионов пользователей разных социальных сетей. Самое популярное видео RT о Трампе с участием Ассанджа называется «Трампу не дадут победить». Его просмотрели 2,2 миллиона интернет-пользователей.

О прошлых попытках России влиять на выборы, в том числе, о кампании 2012 года с целью представить американские выборы недемократичными, смотрите Приложение А: Россия — Кремлевское телевидение хочет влиять на политику и сеять недовольство в США.

В рамках попыток очернить госсекретаря Клинтон Россия использовала RT и троллей. Усилия включали в себя распространение скандальных сообщений о Клинтон и о роли WikiLeaks в избирательной кампании.

Вероятным финансистом расположенного в Санкт-Петербурге так называемого Агентства интернет-исследований, объединяющего профессиональных троллей, является близкий соратник Путина, связанный с российской разведкой.

Журналист, считающийся ведущим экспертом Агентства интернет-исследований, говорил, что некоторые учетные записи в социальных сетях, похоже, связаны с прокремлевскими троллями, так как они использовались для поддержки российских действий на Украине. Эти же пользователи выражали поддержку Трампу уже в декабре 2015 года.

Самая дерзкая попытка влияния в США

Российские усилия по оказанию влияния на выборы президента США в 2016 году представляют собой существенную эскалацию по сравнению с прошлыми попытками, в области открытости, уровня действий и масштаба приложенных усилий. Мы считаем, что кампания влияния на президентские выборы 2016 года отражала признание Кремлем того факта, что массовые разоблачения американской политики имеют всемирный эффект, равно как и публикация персональных и прочих сведений, осуществленных WikiLeaks и другими источниками, а также понимание ценности разоблачений для максимального воздействия похищенной информации.

Во время Холодной войны СССР использовал офицеров разведки, агентов влияния, подделки и публикации в СМИ, чтобы нанести удар по кандидатам, которые считались враждебными Кремлю, сообщил бывший сотрудник КГБ.

После Холодной войны российские спецслужбы в отношении американских выборов занимались, в основном, сбором информации внешней разведки. Десятилетиями российские и советские спецслужбы собирали внутреннюю информацию об американских партиях, чтобы понять планы и приоритеты новых правительств США.

Управление «С» (нелегалы) Службы внешней разведки России (СВР) задействовало агентов, которые были задержаны в США в 2010 году, докладывали Москве о выборах 2008 года.

В 1970-х годах КГБ завербовало активиста Демократической партии, который сообщал данные о фаворите избирательной гонки Джимми Картере и о его политических планах, сообщил бывший сотрудник КГБ.

Операция на выборах стала сигналом «новой нормы» действий российской разведки

Мы считаем, что уроки, извлеченные из кампании влияния на выборы президента США 2016 года, будут использованы Москвой в других кампаниях влияния в США, а также по всему миру, в том числе, против американских союзников и их выборов. Мы считаем, что российские спецслужбы будут считать успешной эту кампанию влияния, так как, по их мнению, им удалось повлиять на общественную дискуссию.

Открытое отношение Путина к разоблачениям позволяет предположить, что Кремль и разведка будут и далее прибегать к разоблачительным операциям с помощью кибер-технологий, считая это средство относительно легким способом достижения своих целей без большого ущерба для российских интересов.

Россия попытается оказать влияние на выборы в европейских странах.

Мы считаем, что российские спецслужбы продолжат наращивать способности, чтобы предоставить Путину новые возможности против США, с учетом прошлых действий и нынешних усилий. Мы считаем, что сразу после выборов в США российская разведка начала кампанию мошенничества против американских правительственных чиновников и лиц, связанных с аналитическими центрами и неправительственными организациями в сфере национальной безопасности, обороны и внешней политики. Эта кампания может предоставить материалы для будущих кампаний влияния, а также для сбора информации о планах и целях новой администрации.

Приложение А:

Россия — Кремлевское телевидение хочет влиять на политику и сеять недовольство в США.

RT America TV, финансируемый Кремлем телеканал, значительно расширил репертуар передач, посвященных критике предполагаемых дефектов американской демократии и гражданских свобод. Быстрое расширение деятельности RT и увеличение бюджета телеканала, а также недавние прямые заявления руководства RT свидетельствуют о том, что телеканал играет важную роль для Кремля в качестве инструмента передачи сообщений и проводника направляемой Кремлем кампании по подрыву доверия к правительству США и стимулированию политических протестов. Кремль выделил значительные ресурсы на расширение охвата телеканала, особенно на его зону влияния в социальных сетях. Достоверный британский доклад гласит, что RT стал самым популярным иностранным телеканалом в Великобритании. RT America позиционирует себя в качестве американского телеканала и умышленно старается скрыть любые связи с российским правительством.

В преддверии выборов президента США в ноябре 2012 года телеканал RT America, созданный и финансируемый российским правительством в качестве части спонсируемой государством телесети RT, усилил критические репортажи о США. Телеканал называл американский избирательный процесс недемократичным и распространял призывы протестующих, звавших народ «вернуть себе правительство».

RT ввел две новые передачи, «Breaking the Set» 4 сентября и «Truthseeker» 2 ноября. Обе передачи остро критиковали США и другие западные правительства, а также распространяли радикальное недовольство.

С августа по ноябрь 2012 года RT выпустил множество репортажей о мошенничестве на американских выборах и об уязвимости машин для голосования. Репортажи настаивали на том, что результатам американских выборов нельзя доверять, и что они не отражают волю народа.

Чтобы продемонстрировать предполагаемое «отсутствие демократии» в США, RT транслировал, проводил и рекламировал дебаты с участием кандидатов от третьих партий, а также выражал поддержку политическим программам этих кандидатов. Ведущие RT говорили, что американская двухпартийная система не отражает взглядов примерно трети населения и является «позорной».

RT показал документальный фильм о движении Occupy Wall Street 1, 2 и 4 ноября. Телеканал называл это движение борьбой против «правящего класса» и утверждал, что существующая политическая система США коррумпирована и контролируется корпорациями. Реклама этого документального фильма на RT включала призывы движения Occupy Wall Street «вернуть себе правительство». В документальном фильме утверждалось, что американскую систему невозможно изменить демократическим путем, а только с помощью революции. После выборов президента США, состоявшихся 6 ноября, RT показал фильм «Культура протеста», посвященный активным и иногда насильственным примерам политического сопротивления (RT, 1−10 ноября).

RT передает стратегические послания российского правительства

Критика RT американского избирательного процесса была последней частью более широкой и долгосрочной антиамериканской позиции, вероятно, направленной на подрыв доверия зрителей к американским демократическим процедурам и к критике США в адрес российской политической системы. Главный редактор RT Маргарита Симоньян недавно заявила, что в США нет демократии, и они не имеют «морального права учить остальной мир» («Коммерсант», 6 ноября).

Симоньян назвала освещение RT движения Occupy Wall Street «информационной войной», направленной на распространение народного недовольства деятельностью американского правительства. RT создало приложение «Фейсбука», чтобы связывать активистов Occupy Wall Street в социальных сетях. Вдобавок, RT направило своих ведущих на митинги Occupy (Minaev Live, 10 апреля, RT, 2, 12 июня).

RT в репортажах часто называет США «государством под наблюдением», рассказывая о предполагаемых широко распространенных нарушениях гражданских свобод, насилии полиции и использованию беспилотников (RT, 24 и 28 октября, 1−10 ноября).

RT также сосредоточило свою критику на американской экономической системе, на валютной политике, предполагаемой алчности Уолл-стрит, а также на национальном долге США. Некоторые выступающие сравнивали США с Римской империей и предсказывали, что правительственная коррупция и алчность корпораций приведут США к падению (RT, 31 октября, 4 ноября).

RT также транслирует передачи в поддержку российских интересов в других областях, например, в сфере энергетики и внешней политики.

RT транслирует программы против добычи газа путем гидроразрыва, уделяя большое внимание проблемам экологии и общественного здоровья. Это, вероятно, отражает озабоченность правительства России в связи с влиянием добычи природного газа в США на глобальный энергетический рынок и его потенциальной угрозой доходности «Газпрома» (5 октября).

RT стал лидером оппозиции западной интервенции в сирийский конфликт и обвиняет Запад в ведении «информационной войны» против сирийского правительства (RT, 10 октября — 9 ноября).

Ранний пример поддержки, оказываемой RT российским интересам, это трансляции во время российско-грузинского конфликта 2008 года, когда RT обвинял грузинскую сторону в убийствах мирных жителей и организации геноцида осетинского народа. По словам Симоньян, пока министерство обороны России вело войну в Грузии, RT вел информационную войну против всего западного мира («Коммерсант», 11 июля).

В недавних интервью руководство RT открыто признавало, что ставит своей целью увеличение американской аудитории и передачу кремлевских сообщений. Вместе с тем, руководство телеканала отрицало, что вмешивалось во внутреннюю политику США.

В беседе с изданием «Афиша» 3 октября Симоньян сказала: «Важно, чтобы был канал, к которому люди привыкли, он им нравится, и вот когда надо, ты им показываешь то, что надо. В каком-то смысле не иметь своего иновещания — это все равно что не иметь министерства обороны. Когда войны нету, оно вроде как и не нужно. Но, блин, когда война есть, это прямо критично».

По словам Симоньян, «У слова „пропаганда“ очень негативный оттенок, но на самом деле нет ни одного международного иновещательного телеканала, который бы занимался чем-то иным, нежели продвижением ценностей той страны, из которой он вещает». Она добавила, что, когда Россия воюет, они, разумеется, на стороне России («Афиша» 3 октября, «Коммерсант», 4 июля).

Директор «ТВ-Новости» Николов сказал Ассоциации кабельного телевидения 4 октября, что RT сделало ставку на требование «альтернативного взгляда на любые происходящие события». Симоньян в беседе с «Афишей» 3 октября сказала, что цель RT — стать альтернативным каналом, показывающим информацию, которую больше негде увидеть, чтобы привлечь аудиторию и передавать ей сообщения Кремля («Афиша» 3 октября, «Коммерсант», 4 июля).

26 мая Симоньян опубликовала в «Твиттере» ироническую запись: «Посол Макфол считает, что наш телеканал вмешивается во внутренние дела США. А мы, грешные, думали, что это свобода слова».

Руководство RT тесно связано с Кремлем и контролируется им

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поддерживает близкие отношения с высокопоставленными российскими правительственными чиновниками, особенно с заместителем главы администрации президента Алексеем Громовым, который, предположительно, руководит политическими телепередачами в России и был основателем RT.

Симоньян говорила, что Громов защищал ее от других чиновников, требовавших определенных репортажей. Российские СМИ считают Симоньян протеже Громова («Коммерсант», 4 июля, «Дождь», 11 июля).

Симоньян сменила Громова в совете директоров Первого канала. Правительственные чиновники, включая Громова и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, причастны к созданию RT и к назначению Симоньян («Афиша», 3 октября).

По словам Симоньян, Громов курирует политические репортажи на телевидении и периодически встречается с руководителями СМИ, передавая им секретную информацию и обсуждая их планы на репортажи. Некоторые оппозиционные журналисты, например, Андрей Лошак, утверждают, что он также приказывал СМИ атаковать оппозиционеров («Коммерсант», 11 июля).

Кремль назначает работников RT и пристально наблюдает за работой телеканала, привлекая людей, которые могли бы передавать точку зрения России, благодаря своим взглядам.

Глава арабской редакции RT Айдар Аганин перешел на телеканал с дипломатической службы и возглавил арабское вещание, что позволяет предположить наличие тесной связи между работниками российского министерства иностранных дел и RT. Лондонское бюро RT возглавляет Дарья Пушкова, дочь Алексея Пушкова, председателя Комитета Госдумы по иностранным делам, бывшего спичрайтера Горбачева (DXB, 26 марта 2009; MK.ru, 13 марта 2006).

По словам Симоньян, российское правительство установило для RT целевой рейтинг и аудиторию и, так как RT получает государственное финансирование, телеканал должен выполнять задания государства. По словам Николова, новостные сообщения RT пишутся и редактируются, чтобы стать новостями, в московском офисе RT («Дождь», 11 июля, АКТ, 4 октября).

В интервью прокремлевскому журналисту Сергею Минаеву Симоньян похвалила сотрудников американского бюро RT за то, что они страстно защищают позицию России в эфире и в социальных сетях. Симоньян сказала: «Я бы хотела, чтобы вы увидели, как эти ребята… не только в эфире, но и в социальных сетях, „Твиттере“, в интервью защищают позиции, на которых мы стоим» (Minaev Live, 10 апреля)

RT сосредоточено на социальных сетях, на строительстве аудитории

RT активно рекламирует свои страницы в социальных сетях и располагает быстро растущей зоной влияния в социальных сетях. В русле позиционирования себя в качестве анти-мейнстримного СМИ, предоставляющего зрителям альтернативные новостные сообщения, RT считает приоритетной работу в социальных сетях, как для уклонения от обязательной для телеканала регуляции, так и для расширения аудитории.

По данным руководства RT, сайт телеканала ежедневно посещают 500 тысяч уникальных пользователей. После появления в 2005 году, видео RT на YouTube набрали более 800 миллионов просмотров (миллион просмотров в день), и это самый большой показатель для новостных каналов (АКТ, 4 октября).

По словам Симоньян, по всему миру телезрители утрачивают доверие к традиционным каналам, а популярность альтернативных телеканалов, вроде RT и «Аль-Джазиры» неуклонно растет. RT продвигает себя в качестве альтернативного телеканала, доступного по интернету во всем мире, и поощряет интеракцию и социальные сети («Коммерсант», 29 сентября).

По словам Симоньян, RT использует социальные сети для расширения аудитории политических репортажей и использует хорошо обученных людей для отслеживания общественного мнения в комментариях («Коммерсант», 29 сентября).

По словам Николова, RT требует от ведущих создавать страницы в социальных сетях, в том числе и из-за того, что в социальных сетях можно размещать то, что нельзя показать по телевидению (Newreporter.org, 11 октября).

Симоньян утверждала в интервью независимому телеканалу «Дождь», что репортажи RT о движении Occupy Wall Street привели к значительному увеличению аудитории.

Кремль тратит 190 миллионов долларов в год на распространение программ RT, уделяя большое внимание отелям, спутниковому, эфирному и кабельному телевидению. Кремль быстро расширяет доступность RT по всему миру, сделав ее сопоставимой с доступностью англоязычной «Аль-Джазиры». По словам Симоньян, США и Великобритания стали самыми успешными рынками RT. Вместе с тем, RT не публикует информацию об аудитории.

По данным компании маркетинговых исследований Nielsen, RT отличался самым большим ростом (40%) среди всех иностранных новостных телеканалов, вещающих в США, за прошлый 2012 год. Аудитория в Нью-Йорке утроилась, а в Вашингтоне — выросла на 60% («Коммерсант», 4 июля).

RT утверждает, что обошел «Аль-Джазиру» по аудитории в Нью-Йорке и Вашингтоне (BARB, 20 ноября; RT, 21 ноября).

На своем сайте RT утверждает, что может обратиться к 550 миллионам человек по всему миру и к 85 миллионам американцев. Вместе с тем, он не публикует точных данных об американской аудитории (RT, 10 декабря).

Формальное утверждение отсутствия связей с Кремлем усиливает работу RT в США

RT America утверждает, что формально не связано с Кремлем, и использует автономную московскую некоммерческую организацию для финансирования своей деятельности в США. По данным руководства RT, такая структура была выбрана, чтобы не попасть под действия Акта о регистрации иностранных агентов и получить лицензию на вещание за границей. Вдобавок, RT провел ребрендинг в 2008 году, чтобы скрыть российское происхождение.

По словам Симоньян, RT America отличается от других российских государственных институтов в плане владения, но не в плане финансирования. Чтобы отдалить RT от российского правительства, федеральное новостное агентство РИА «Новости» основало автономную некоммерческую организацию «ТВ-Новости» и использовало формальную независимость этой компании для создания и финансирования RT («Дождь», 11 июля).

Николов утверждал, что RT представляет собой автономную некоммерческую структуру, которую хорошо приняли иностранные регуляторы, что упрощает получение лицензий. Симоньян утверждала, что RT America не считается «иностранным агентом» по американским законам, так как использует американскую коммерческую организацию для осуществления трансляций (АКТ, 4 октября, «Дождь», 11 июля).

Симоньян заметила, что обычные новостные передачи RT, посвященные в первую очередь России, не могут создать достаточную аудиторию, и RT начал освещать международные и внутренние американские события, убрав из названия слова Russia Today, чтобы не отпугивать аудиторию («Афиша», 18 октября, «Коммерсант», 4 июля).

RT нанимает или заключает контракты с людьми из западных стран, чьи взгляды отвечают идеям телеканала, и выводит их в свой эфир. 10 апреля в прокремлевском шоу Minaev Live Симоньян заявила, что у RT достаточно большая аудитория и достаточно средств, чтобы выбирать себе ведущих, и выбирает тех, кто думает, «как мы», заинтересованы в работе против мейнстрима, и защищают взгляды RT в социальных сетях. Некоторые ведущие и журналисты, беря интервью, не говорят, что связаны с RT, и многие из них связаны с другими СМИ или общественными организациями в США (Minaev Live, 10 апреля).

Приложение Б

Оценочный язык

Оценочный язык состоит из двух элементов: суждения по поводу вероятности развития событий или происходящих событий, и уровня уверенности в источниках и аналитиках, поддерживающих суждения. Суждения не означают, что у нас есть доказательства, показывающие, что нечто является фактом. Оценки основаны на собранной информации, которая часто неполная или фрагментарная, а также на логике, аргументах и прецедентах.

Суждения о вероятности. Если не сказано иное, то суждения Разведывательного сообщества не основаны на статистическом анализе. Такие фразы, как «мы предполагаем» и «мы считаем», а также слова «вероятно» и «возможно», передают аналитическую оценку.

Уверенность в источниках, поддерживающих суждения. Уровень доверия показывает оценку качества и количества источников информации, поддерживающей суждения. Наша уверенность может быть высокой, средней и низкой.

Высокая степень уверенности, как правило, означает, что суждение основано на высококачественной информации из многочисленных источников. Но высокий уровень не означает, что оценка представляет собой факт, такие суждения тоже могут быть ошибочными.

Средняя степень уверенности обычно означает, что у информации надежные и достоверные источники, но их качество или независимое подтверждение недостаточны для более высокой степени уверенности.

Низкая степень уверенности означает, что надежность и достоверность информации неясны, что информация слишком фрагментарна или не имеет независимого подтверждения, чтобы делать серьезные аналитические выводы, или что надежность источников под сомнением.