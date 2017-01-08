Когда апелляционный суд Боргартинг во вторник начнет в спортивном зале тюрьмы Шиен слушания по обжалованию приговора по делу об условиях содержания Андерса Беринга Брейвика, пройдет почти три года с того дня, когда осужденный за терроризм 37-летний Брейвик последний раз лицом к лицу встречался с частными лицами. Подробности — в материале издания Dagbladet .

За несколько недель до того, как мать Брейвика умерла 22 марта 2013 года, она навещала его в тюрьме Ила, причем при встрече их не разделяла стеклянная стена.

С того дня, в том числе и после перевода в тюрьму Шиен в сентябре прошлого года, осужденный встречался только с сотрудниками тюрьмы, а также немногими другими наемными работниками для осуществления рутинных процедур.

Он прекратил контакты с другими членами семьи; согласно судебным документам, он также прекратил общение со знакомой женщиной, с которой под контролем провел 99 телефонных разговоров, по 20 минут каждый.





Других заключенных он не видит

Подъем в 07.30. Проверка каждый час. Дверь запирают в 19.30.

Брейвик не видит других заключенных, а они не видят его. Когда террориста, совершившего теракты в Правительственном квартале и на острове Утёйя 22 июля 2011 года, ведут в общий тюремный двор для прогулок, остальных заключенных запирают в камерах.

Брейвик — единственный заключенный в норвежских тюрьмах, который отбывает наказание «в условиях соблюдения повышенных мер безопасности». В последние годы таких было очень немного.

В последний раз Брейвик мог видеть других специалистов тогда, когда окружной суд первой инстанции Осло в марте 2016 года в том же спортивном зале слушал дело об условиях его содержания.

Тогда, напомним, Брейвик добивался смягчения условий содержания и возможности общаться с другими заключенными, так как уже почти пять лет находится в одиночном заключении. По мнению адвокатов, данные требования были оправданы, представители прокуратуры же в ходе слушаний настаивали на том, что Брейвик по-прежнему крайне опасен. По их мнению, он способен вдохновить сторонников праворадикальной идеологии на новые теракты, вследствие чего его контакты с внешним миром должны быть максимально ограничены.

Тогда государство осудили за нарушение статьи 3 о пытках Европейской комиссии по правам человека.

Вот тексты законов

Дело об обжаловании приговора об условиях содержания Андерса Беринга Брейвика в апелляционном суде основывается на двух следующих параграфах.

Закон о более тщательном соблюдении прав человека в норвежском правосудии (Конвенция о защите прав человека и основных свобод)

Статья 3. Запрет пыток. Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

— Окружной суд первой инстанции Осло признал государство виновным.

Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни. 1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции. 2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

— Окружной суд первой инстанции Осло оправдал государство.

«Суд не видит оснований для того, чтобы более детально углубляться в периоды времени, когда нарушалась статья 3. Суд ограничивается констатацией того, что неопровержимо доказано, что статья 3 Европейской конвенции по правам человека по отношению к Брейвику нарушалась во время его пребывания в тюрьме».

Это приговор

Это заключение окружного суда первой инстанции, которое государство обжаловало в апелляционном суде.

Окружной суд первой инстанции не стал рассматривать по отдельности тюрьмы Ила и Шиен в период с того момента, когда Брейвик был арестован в тот день, когда убил 77 человек, и до первого судебного дела почти пять лет спустя.

Комиссия по предотвращению пыток и бесчеловечного обращения при гражданском омбудсмане провела в июне 2015 года проверку условий содержания Брейвика в тюрьме Шиен.

В результате проверки было высказано несколько критических замечаний. Произошли ли какие-то практические изменения в повседневных условиях содержания Брейвика в тюрьме после того, как окружной суд первой инстанции вынес приговор в апреле 2016 года?

Ни директор тюрьмы Шиен Уле Кристоффер Бурхауг, ни государственный прокурор Фредрик Сейерстед не захотели предоставлять информацию о распорядке дня Брейвика непосредственно перед слушанием дела об обжаловании.

Именно эти детали являются основными в самом судебном процессе, который закончится в среду, 18 января.

«Условия прежние»

Директор тюрьмы заявил в беседе с изданием Dagbladet ранее, что условия содержания в исправительном учреждении не будут изменены, прежде чем будет вынесено окончательное решение.

«По нашим оценкам, дело находится там же, где оно и было в последний раз», — сообщил государственный прокурор Фредрик Сейерстад.

В своем последнем комментарии к предстоящим слушаниям государственный прокурор высказал мнение, что окружной суд первой инстанции Осло в ходе первого дела допустил промашку.

«Окружной суд в нескольких ключевых моментах взял на себя функции Национальной службы по исполнению наказаний и дал приблизительные оценки. Было бы правильнее, если бы суд изучил фактические условия содержания», — подчеркнул государственный обвинитель в обращении к окружному суду первой инстанции.

В своем решении от апреля прошлого года окружной суд первой инстанции Осло дает детальное описание того, как живется Брейвику.

Три камеры — 31,5 квадратных метра

В распоряжении Брейвика три камеры — в одной он живет, другую использует в качестве кабинета, а третью — как тренажерную комнату. Если верить информации, предоставленной администрации тюрьмы, площадь каждой камеры составляет примерно 10,5 квадратных метров.



Фото: Reuters

В тюрьме Ила у него было три аналогичных камеры, соответственно по восемь квадратных метров каждая.

Между камерами, которые находятся в распоряжении Брейвика, и прочими камерами отделения установлена металлическая решетка, между своими камерами он может перемещаться свободно с 07.30 (по выходным с 09.00) и до 19.30.

В каждой из камер есть окно, в которое проникает дневной свет. На окнах установлены протекторы.

В жилой камере имеется туалет, умывальник и душ, письменный стол и стул, телевизор со встроенным DVD и игровой консолью, пробковая доска, шкаф со встроенным холодильником и кровать.

Он может готовить еду и стирать одежду

У него есть возможность самому готовить еду и стирать одежду.

В кабинете у него есть туалет, умывальник и душ, письменный стол и стул, пробковая доска, книжная полка, телевизор и игровая приставка.

У него есть доступ к компьютеру (без выхода в интернет), а также к обычной пишущей машинке.

В тренировочной камере имеется туалет с умывальником, душ, беговая дорожка, эллипсоидный тренажер, тренировочный коврик и мультитренажер.

У Брейвика есть возможность совершать ежедневные прогулки по тюремному двору. С декабря 2015 года у него также есть возможность совершать раз в 14 дней прогулки по большому тюремному двору в сопровождении трех сотрудников тюрьмы.

Контроль каждый час

В дневное время сотрудники тюрьмы проверяют Брейвика каждый час. В связи с этим через металлическую решетку могут вестись переговоры продолжительностью от 5 до 30 минут.

Еженедельно Брейвик беседует со священником. Продолжительность беседы один час.

Священник, ранее бывший армейским капелланом, служит сейчас в одной из общин Норвежской церкви и является одним из трех новых свидетелей по первому делу.

Два других свидетеля — мужчина, руководитель отделения в тюрьме Ила, и женщина, социальный консультант в тюрьме Шиен, которая помогает Брейвику в учебе.

Он, в частности, занимается историей и политологией.

Напомним, 22 июля 2011 года приверженец праворадикальной идеологии привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утейа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки — участники ежегодного слета молодежного крыла норвежской социал-демократической Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем норвежского государства, одной из которых он считал засилье мигрантов. В настоящий момент террорист отбывает 21-летний срок заключения (максимальный, согласно норвежскому законодательству). По сути, он является для «норвежского стрелка» пожизненным, так как может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.