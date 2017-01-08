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СМИ рассказали об условиях содержания Брейвика в норвежской тюрьме
09.01.2017 11:40 — Новости Мира | Tut.by
Когда апелляционный суд Боргартинг во вторник начнет в спортивном зале тюрьмы Шиен слушания по обжалованию приговора по делу об условиях содержания Андерса Беринга Брейвика, пройдет почти три года с того дня, когда осужденный за терроризм 37-летний Брейвик последний раз лицом к лицу встречался с частными лицами. Подробности — в материале издания
За несколько недель до того, как мать Брейвика умерла 22 марта 2013 года, она навещала его в тюрьме Ила, причем при встрече их не разделяла стеклянная стена.
С того дня, в том числе и после перевода в тюрьму Шиен в сентябре прошлого года, осужденный встречался только с сотрудниками тюрьмы, а также немногими другими наемными работниками для осуществления рутинных процедур.
Он прекратил контакты с другими членами семьи; согласно судебным документам, он также прекратил общение со знакомой женщиной, с которой под контролем провел 99 телефонных разговоров, по 20 минут каждый.
Других заключенных он не видит
Подъем в 07.30. Проверка каждый час. Дверь запирают в 19.30.
Брейвик не видит других заключенных, а они не видят его. Когда террориста, совершившего теракты в Правительственном квартале и на острове Утёйя 22 июля 2011 года, ведут в общий тюремный двор для прогулок, остальных заключенных запирают в камерах.
Брейвик — единственный заключенный в норвежских тюрьмах, который отбывает наказание «в условиях соблюдения повышенных мер безопасности». В последние годы таких было очень немного.
В последний раз Брейвик мог видеть других специалистов тогда, когда окружной суд первой инстанции Осло в марте 2016 года в том же спортивном зале слушал дело об условиях его содержания.
Тогда государство осудили за нарушение статьи 3 о пытках Европейской комиссии по правам человека.
Вот тексты законов
Дело об обжаловании приговора об условиях содержания Андерса Беринга Брейвика в апелляционном суде основывается на двух следующих параграфах.
Закон о более тщательном соблюдении прав человека в норвежском правосудии (Конвенция о защите прав человека и основных свобод)
Статья 3. Запрет пыток. Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
— Окружной суд первой инстанции Осло признал государство виновным.
Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни. 1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции. 2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
— Окружной суд первой инстанции Осло оправдал государство.
«Суд не видит оснований для того, чтобы более детально углубляться в периоды времени, когда нарушалась статья 3. Суд ограничивается констатацией того, что неопровержимо доказано, что статья 3 Европейской конвенции по правам человека по отношению к Брейвику нарушалась во время его пребывания в тюрьме».
Это приговор
Это заключение окружного суда первой инстанции, которое государство обжаловало в апелляционном суде.
Окружной суд первой инстанции не стал рассматривать по отдельности тюрьмы Ила и Шиен в период с того момента, когда Брейвик был арестован в тот день, когда убил 77 человек, и до первого судебного дела почти пять лет спустя.
Комиссия по предотвращению пыток и бесчеловечного обращения при гражданском омбудсмане провела в июне 2015 года проверку условий содержания Брейвика в тюрьме Шиен.
В результате проверки было высказано несколько критических замечаний. Произошли ли какие-то практические изменения в повседневных условиях содержания Брейвика в тюрьме после того, как окружной суд первой инстанции вынес приговор в апреле 2016 года?
Ни директор тюрьмы Шиен Уле Кристоффер Бурхауг, ни государственный прокурор Фредрик Сейерстед не захотели предоставлять информацию о распорядке дня Брейвика непосредственно перед слушанием дела об обжаловании.
Именно эти детали являются основными в самом судебном процессе, который закончится в среду, 18 января.
«Условия прежние»
Директор тюрьмы заявил в беседе с изданием Dagbladet ранее, что условия содержания в исправительном учреждении не будут изменены, прежде чем будет вынесено окончательное решение.
«По нашим оценкам, дело находится там же, где оно и было в последний раз», — сообщил государственный прокурор Фредрик Сейерстад.
В своем последнем комментарии к предстоящим слушаниям государственный прокурор высказал мнение, что окружной суд первой инстанции Осло в ходе первого дела допустил промашку.
«Окружной суд в нескольких ключевых моментах взял на себя функции Национальной службы по исполнению наказаний и дал приблизительные оценки. Было бы правильнее, если бы суд изучил фактические условия содержания», — подчеркнул государственный обвинитель в обращении к окружному суду первой инстанции.
В своем решении от апреля прошлого года окружной суд первой инстанции Осло дает детальное описание того, как живется Брейвику.
Три камеры — 31,5 квадратных метра
В распоряжении Брейвика три камеры — в одной он живет, другую использует в качестве кабинета, а третью — как тренажерную комнату. Если верить информации, предоставленной администрации тюрьмы, площадь каждой камеры составляет примерно 10,5 квадратных метров.
В тюрьме Ила у него было три аналогичных камеры, соответственно по восемь квадратных метров каждая.
Между камерами, которые находятся в распоряжении Брейвика, и прочими камерами отделения установлена металлическая решетка, между своими камерами он может перемещаться свободно с 07.30 (по выходным с 09.00) и до 19.30.
В каждой из камер есть окно, в которое проникает дневной свет. На окнах установлены протекторы.
В жилой камере имеется туалет, умывальник и душ, письменный стол и стул, телевизор со встроенным DVD и игровой консолью, пробковая доска, шкаф со встроенным холодильником и кровать.
Он может готовить еду и стирать одежду
У него есть возможность самому готовить еду и стирать одежду.
В кабинете у него есть туалет, умывальник и душ, письменный стол и стул, пробковая доска, книжная полка, телевизор и игровая приставка.
У него есть доступ к компьютеру (без выхода в интернет), а также к обычной пишущей машинке.
В тренировочной камере имеется туалет с умывальником, душ, беговая дорожка, эллипсоидный тренажер, тренировочный коврик и мультитренажер.
У Брейвика есть возможность совершать ежедневные прогулки по тюремному двору. С декабря 2015 года у него также есть возможность совершать раз в 14 дней прогулки по большому тюремному двору в сопровождении трех сотрудников тюрьмы.
Контроль каждый час
В дневное время сотрудники тюрьмы проверяют Брейвика каждый час. В связи с этим через металлическую решетку могут вестись переговоры продолжительностью от 5 до 30 минут.
Еженедельно Брейвик беседует со священником. Продолжительность беседы один час.
Священник, ранее бывший армейским капелланом, служит сейчас в одной из общин Норвежской церкви и является одним из трех новых свидетелей по первому делу.
Два других свидетеля — мужчина, руководитель отделения в тюрьме Ила, и женщина, социальный консультант в тюрьме Шиен, которая помогает Брейвику в учебе.
Он, в частности, занимается историей и политологией.
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Напомним, Брейвик добивался смягчения условий содержания и возможности общаться с другими заключенными, так как уже почти пять лет находится в одиночном...
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