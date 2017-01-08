Полиция Израиля признала террористическим актом столкновение грузовика с группой военных в Иерусалиме.

Инцидент произошел накануне недалеко от популярной среди туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Грузовик съехал с дороги и врезался в группу военнослужащих, выходивших из автобуса.

Водитель автобуса, который стал очевидцем происшествия, сообщил, что грузовик совершил наезд намеренно: после того, как он въехал в толпу на большой скорости, водитель авто сдал назад и переехал людей, которые упали от первого удара. В результате теракта погибло четыре человека, пятый находится в критическом состоянии, еще 15 человека получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что за рулем автомобиля находился палестинец, он был соратником запрещенной организации ИГИЛ. Мужчину застрелили на месте. Нетаньяху не исключил, что между театром в Иерусалиме и аналогичными ЧП в Ницце и Берлине есть связь.

Напомним, что в июле 2016 года грузовик, которым управлял тунисец, врезался в толпу людей на набережной Ниццы. Тогда погибло 84 человека, еще более двухсот пострадали.