Не менее восьми человек погибли на Синайском полуострове в Египте после того как смертник врезался на начиненном взрывчаткой грузовике в здание полицейского участка в городе Эль-Ариш.

По данным местных СМИ, после первого взрыва сообщники смертника открыли по участку огонь из противотанковых гранатометов, в итоге здание было практически полностью уничтожено.

Точной информации о числе жертв и пострадавших пока нет. Известно, что в результате нападения погибли не менее восьми человек, еще как минимум десять получили ранения. Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.Ранее подобные нападения приписывала себе экстремистская организация «Исламское государство», запрещенная во многих странах, включая Россию. Джихадисты нередко нападали в Египте на полицейские участки и объекты военной инфраструктуры.

Как минимум одно такое нападение уже произошло и в Эль-Арише в апреле 2015 года. Объектом нападения смертника тоже стал полицейский участок, а число погибших составило шесть человек.

Осенью 2015 года джихадисты взяли на себя ответственность за подрыв российского авиалайнера A321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Тогда погибли 224 человека.