Снег на пляже, ледяной водопад и катание с горки: как замерзает Европа
Размер текста:
A
A
A
Первые дни нового года принесли в Европу аномально
. Сильные снегопады парализовали движение в холодную погоду , в Польше от переохлаждения умерли 10 человек, на юге Германии температура опустилась до отметки в минус 26 градусов по Цельсию, в Косово замерз водопад. Стамбуле
Одни утепляются и выходят на улицу, чтобы покататься с горки, а другие — продолжают занятия спортом, несмотря на снег и мороз. Как европейцы переносят холод — в нашей фотоподборке.
Голубь летит над замерзшим фонтаном на площади Святого Петра в Ватикане, 8 января 2017 года. Фото: Tony Gentile / Reuters Мужчина идет возле замерзшего водопада в 26-градусный мороз в деревне Езерце, Косово, 8 января 2017 года. Фото: Hazir Reka / Reuters Люди прогуливаются по заснеженному Гармиш-Партенкирхену в Баварии, Германия, 6 января 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters Парень катится с горки среди заснеженных деревьев в окрестностях Франкфурта, Германия, 5 января 2017 года. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Мужчина смотрит через заснеженное стекло трамвая в 16-градусный мороз. Львов. Украина, 6 января 2017 года. Фото: Gleb Garanich / Reuters Птицы сидят на ветке в 16-градусный мороз в окрестностях деревни Хотенчицы, Беларусь, 5 января 2017 года. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters Гонка на лошадях на праздник Богоявления в окрестностях румынского города Петрошани, 6 января 2017 года. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via Reuters Иней на деревьях в провинции Вьелла, Франция, 7 января 2017 года. Фото: Regis Duvignau / Reuters Люди гуляют по заснеженному Берлину после сильного снегопада, 8 января 2017 года. Фото: Hannibal Hanschke Девушка бежит по заснеженному парку в Брюсселе, Бельгия, 2 января 2017 года. Фото: Francois Lenoir / Reuters Мужчина чистит снег на крыше сарая в 26-градусный мороз в деревне Езерце, Косово, 8 января 2017 года. Фото: Hazir Reka / Reuters Пляжные зонтики засыпаны снегом на пляже греческого поселка Артемида, 8 января 2017 года. Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters Велосипед и основание кровати засыпаны снегом в лагере беженцев в Ритсоне, недалеко от Афин, Греция, 30 декабря 2017 года. Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Собака валяется в снегу недалеко от Франкфурта, Германия, 5 января 2017 года. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одни утепляются и выходят на улицу, чтобы покататься с горки, а другие - продолжают занятия спортом, несмотря на снег. Как европейцы переносят холод - в нашей...
Выбил пыль: схватка мужчины с ковром на снегу стала интернет-хитом
19:25,
Mir24.TV Belarus
МЧС: еще три человека погибли от морозов в Беларуси
17:54,
Sputnik Беларусь
Почему женщины несчастливы в браке
21:17,
Flytothesky
Милиция и спасатели сутки помогали завести застрявшую под Гомелем фуру из Болгарии
19:12,
Tut.by
Эти продукты большинство людей едят неправильно
01:59,
Flytothesky
Сын экс-президента Польши Леха Валенсы найден мертвым
07:47,
Tut.by
"Она из тех, кто умеет вырывать людей из пропасти". В монастыре простились с убитой настоятельницей
17:34,
Tut.by
Натан Робинсон: «Когда друзья спрашивает, как мне в Беларуси, то я отвечают, что это словно вернуться в 70-е»
17:37,
Tribuna.com
"Ъ": Россия планирует сократить поставки нефти в Беларусь
06:04,
Tut.by
Совет Европы или смертная казнь: что выбирают белорусы?
08:34,
Sputnik Беларусь
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Александр Путило: «Всех министров Лукашенко собирает на трибунах, все должны присутствовать на его играх. И попробуй только не приди» 08.01.2017,
Tribuna.com
Видео с мужчиной, избившим ковер, стало интернет-хитом 08.01.2017,
Tut.by
Выбил пыль: схватка мужчины с ковром на снегу стала интернет-хитом 08.01.2017,
Mir24.TV Belarus
Лех Валенса: На месте Лукашенко я бы вел себя похоже 08.01.2017,
Tut.by
7 приятных фактов о сексе, которые вы обязаны знать 08.01.2017,
Flytothesky
"Кажется, будто вернулся в 1970-е". Канадский хоккеист - о жизни в Беларуси 08.01.2017,
Tut.by
Назад в будущее: что будет модно в 2017 году 08.01.2017,
Tut.by
"Причина бедности Беларуси - внутри". В ОГП рассказали о своих планах решения экономических проблем
04.01.2017,
Tut.by
Девушка, проработавшая в «оконном сервисе» 4 дня: «Я считаю это вымогательством. Они — помощью»
06.01.2017,
realt.by
Двое пропавших 1 января минчан найдены погибшими
04.01.2017,
Tut.by
Мозырянин, который ехал в машине и получил от ГАИ штраф за фликер, опротестовал решение в суде
03.01.2017,
Tut.by
В Толочине прибыльное предприятие присоединяют к его должнику
03.01.2017,
Tut.by
Обещают минус 27 на градуснике, а ехать надо. Что делать, чтобы завестись
07.01.2017,
Tut.by
Надбавки к пенсиям, бесплатное питание и проезд. Какие льготы положены минчанам в 2017 году
06.01.2017,
Tut.by
Комментарии