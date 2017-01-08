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Снег на пляже, ледяной водопад и катание с горки: как замерзает Европа

09.01.2017 16:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Первые дни нового года принесли в Европу аномально холодную погоду. Сильные снегопады парализовали движение в Стамбуле, в Польше от переохлаждения умерли 10 человек, на юге Германии температура опустилась до отметки в минус 26 градусов по Цельсию, в Косово замерз водопад.

Одни утепляются и выходят на улицу, чтобы покататься с горки, а другие — продолжают занятия спортом, несмотря на снег и мороз. Как европейцы переносят холод — в нашей фотоподборке.


Голубь летит над замерзшим фонтаном на площади Святого Петра в Ватикане, 8 января 2017 года. Фото: Tony Gentile / Reuters

Мужчина идет возле замерзшего водопада в 26-градусный мороз в деревне Езерце, Косово, 8 января 2017 года. Фото: Hazir Reka / Reuters

Люди прогуливаются по заснеженному Гармиш-Партенкирхену в Баварии, Германия, 6 января 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters

Парень катится с горки среди заснеженных деревьев в окрестностях Франкфурта, Германия, 5 января 2017 года. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Мужчина смотрит через заснеженное стекло трамвая в 16-градусный мороз. Львов. Украина, 6 января 2017 года. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Птицы сидят на ветке в 16-градусный мороз в окрестностях деревни Хотенчицы, Беларусь, 5 января 2017 года. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Гонка на лошадях на праздник Богоявления в окрестностях румынского города Петрошани, 6 января 2017 года. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via Reuters

Иней на деревьях в провинции Вьелла, Франция, 7 января 2017 года. Фото: Regis Duvignau / Reuters

Люди гуляют по заснеженному Берлину после сильного снегопада, 8 января 2017 года. Фото: Hannibal Hanschke

Девушка бежит по заснеженному парку в Брюсселе, Бельгия, 2 января 2017 года. Фото: Francois Lenoir / Reuters

Мужчина чистит снег на крыше сарая в 26-градусный мороз в деревне Езерце, Косово, 8 января 2017 года. Фото: Hazir Reka / Reuters

Пляжные зонтики засыпаны снегом на пляже греческого поселка Артемида, 8 января 2017 года. Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters

Велосипед и основание кровати засыпаны снегом в лагере беженцев в Ритсоне, недалеко от Афин, Греция, 30 декабря 2017 года. Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Собака валяется в снегу недалеко от Франкфурта, Германия, 5 января 2017 года. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
 
 
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Одни утепляются и выходят на улицу, чтобы покататься с горки, а другие - продолжают занятия спортом, несмотря на снег. Как европейцы переносят холод - в нашей...

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