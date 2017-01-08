Первые дни нового года принесли в Европу аномально холодную погоду . Сильные снегопады парализовали движение в Стамбуле , в Польше от переохлаждения умерли 10 человек, на юге Германии температура опустилась до отметки в минус 26 градусов по Цельсию, в Косово замерз водопад.

Одни утепляются и выходят на улицу, чтобы покататься с горки, а другие — продолжают занятия спортом, несмотря на снег и мороз. Как европейцы переносят холод — в нашей фотоподборке.



Голубь летит над замерзшим фонтаном на площади Святого Петра в Ватикане, 8 января 2017 года. Фото: Tony Gentile / Reuters



Мужчина идет возле замерзшего водопада в 26-градусный мороз в деревне Езерце, Косово, 8 января 2017 года. Фото: Hazir Reka / Reuters



Люди прогуливаются по заснеженному Гармиш-Партенкирхену в Баварии, Германия, 6 января 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Парень катится с горки среди заснеженных деревьев в окрестностях Франкфурта, Германия, 5 января 2017 года. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters



Мужчина смотрит через заснеженное стекло трамвая в 16-градусный мороз. Львов. Украина, 6 января 2017 года. Фото: Gleb Garanich / Reuters



Птицы сидят на ветке в 16-градусный мороз в окрестностях деревни Хотенчицы, Беларусь, 5 января 2017 года. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters



Гонка на лошадях на праздник Богоявления в окрестностях румынского города Петрошани, 6 января 2017 года. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via Reuters



Иней на деревьях в провинции Вьелла, Франция, 7 января 2017 года. Фото: Regis Duvignau / Reuters



Люди гуляют по заснеженному Берлину после сильного снегопада, 8 января 2017 года. Фото: Hannibal Hanschke



Девушка бежит по заснеженному парку в Брюсселе, Бельгия, 2 января 2017 года. Фото: Francois Lenoir / Reuters



Мужчина чистит снег на крыше сарая в 26-градусный мороз в деревне Езерце, Косово, 8 января 2017 года. Фото: Hazir Reka / Reuters



Пляжные зонтики засыпаны снегом на пляже греческого поселка Артемида, 8 января 2017 года. Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters



Велосипед и основание кровати засыпаны снегом в лагере беженцев в Ритсоне, недалеко от Афин, Греция, 30 декабря 2017 года. Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters



Собака валяется в снегу недалеко от Франкфурта, Германия, 5 января 2017 года. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters