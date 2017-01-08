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Кремль назвал доклад США о российских хакерах любительским

09.01.2017 17:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал выполненным на любительском уровне доклад американских спецслужб, в котором они обвинили Россию и ее политическое руководство в организации хакерских атак во время выборов в США.


Фото: Reuters

По словам Пескова, часть доклада, доступная широкой публике, не вызвала в Кремле ничего кроме разочарования, так как в отчете, по его мнению, не оказалось ничего, заслуживающего детального изучения.

«Обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб», — заявил Песков, комментируя опубликованную часть доклада.

Пресс-секретарь Кремля назвал звучащие в докладе обвинения голословными и в очередной раз отверг обвинения в причастности России к хакерским атакам. Песков добавил, что Кремль уже всерьез устал от этих обвинений.

Отчет, подготовленный совместно сотрудниками АНБ, ФБР и ЦРУ, был 6 января представлен избранному президенту Дональду Трампу во время его встречи с руководством американских спецслужб, а вскоре после этого частично опубликован.

При этом часть доклада осталась засекречена, так как, по утверждению спецслужб, в случае его полной публикации некоторые источники информации, помогавшие в составлении документа, больше не будут с ними сотрудничать.

В открытой части доклада говорится, что российский президент Владимир Путин приказал организовать кампанию, целью которой было влияние на результаты президентских выборов в США и дискредитация кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

В рассекреченной версии доклада его авторы утверждают, что Россия взломала почту Национального комитета Демократической партии и высокопоставленных демократов, после чего через посредников, в том числе через сайты WikiLeaks и DCLeaks.com, обнародовала полученную информацию.

Кроме того, в документе говорится, что Россия использовала в ходе кампании финансируемые из ее бюджета пропагандистские ресурсы и организовала работу интернет-троллей. Никаких доказательств в пользу этой версии в обнародованной части доклада нет.

Не исключено, что какие-то более конкретные факты приведены в закрытой части доклада.

Выигравший выборы у Клинтон кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который долгое время называл преувеличенными сообщения о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс, после ознакомления с докладом несколько изменил свой тон.

Трамп, которого еще в ходе кампании считали пророссийским кандидатом, заявил, что другие страны, в том числе Россия и Китай, регулярно пытаются взломать серверы американских организаций, в том числе Национального комитета Демократической партии.

В то же время он не стал выделять Россию в списке стран, которые этим занимаются, и продолжает настаивать на том, что вмешательство хакеров никак не повлияло на исход голосования и на его итоговую победу на выборах.

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По словам Пескова, часть доклада, доступная широкой публике, не вызвала в Кремле ничего кроме разочарования, так как в отчете, по его мнению, не оказалось ничего,...

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