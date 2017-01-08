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У журналистов, вернуввшихся с Донбасса, полиция Голландии изъяла фрагменты MH17

09.01.2017 18:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Амстердама изъяла у журналистов Майкла Спеккерса и Стефана Бека, прилетевших с Донбасса, материалы независимого расследования катастрофы Boeing ​MH17 в июле 2014 года. Об этом Бек сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Бека, правоохранители конфисковали телефоны, компьютеры и камеры журналистов, а также фрагменты самого разбившегося Boeing. Как отметил Бек, голландская прокуратура (OM) утверждает, что не может получить эти материалы, поскольку в районе, где упал лайнер, слишком опасно и, кроме того, обломки самолета разбросаны на значительной площади. «Однако, когда мы были на месте, мы смогли убедиться, что это не так», — написал Бек.

В связи с конфискацией материалов журналист выразил сомнение в контролируемости и надежности расследования авиакатастрофы.

Как сообщили в прокуратуре Нидерландов, журналисты были задержаны в субботу, 7 января, в аэропорту Схипхол. В их багаже были обнаружены металлические фрагменты, принадлежащие разбившемуся Boeing, а также объект, который, предположительно,​​ является человеческими останками, говорится в сообщении надзорного ведомства. В прокуратуре пояснили, что материалы были изъяты, поскольку у правоохранительных органов «создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, будут добровольно переданы властям».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT). Ее работа продлена до начала 2018 года.

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