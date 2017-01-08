Федеральная прокуратура Германии прекращает расследование по делу крушения самолета Germanwings без предъявления обвинения. Как заявил в понедельник, 9 января, в Дюссельдорфе представитель ведомства, нет никаких свидетельств того, что вину за катастрофу несет кто-либо еще, кроме второго пилота.



Памятник на месте крушения авиалайнера. Фото: picture-alliance/dpa

По данным следствия, не подтвердились предположения, что о суицидальных намерениях пилота Андреаса Лубица, который в марте 2015 года сознательно устроил катастрофу пассажирского лайнера А320, могли знать его врачи, коллеги или родственники. После окончания лечения в 2009 году никаких признаков психического заболевания Лубица не наблюдалось вплоть до последнего обследования на профпригодность в 2014 году.

Таким образом, ни у кого не имеется достаточных оснований ни для подачи иска, ни для информирования работодателя или надзорных органов. В авиакомпании Germanwings, по словам представителя прокуратуры, также ничего не знали о психическом заболевании ее сотрудника. В отношении самого Лубица следствие не велось по причине его смерти.

Аэробус A320 авиакомпании Germanwings разбился 24 марта 2015 года во французских Альпах. Погибли все 150 человек, находившиеся на борту, в том числе 72 гражданина Германии. Следствие пришло к выводу, что второй пилот Андреас Лубиц намеренно обрушил самолет в горах. Перед этим он заперся в кабине и не пускал туда командира экипажа.