|
Прокуратура ФРГ закрыла дело о катастрофе Germanwings
09.01.2017 20:25 — Новости Мира | Tut.by
Федеральная прокуратура Германии прекращает расследование по делу крушения самолета Germanwings без предъявления обвинения. Как заявил в понедельник, 9 января, в Дюссельдорфе представитель ведомства, нет никаких свидетельств того, что вину за катастрофу несет кто-либо еще, кроме второго пилота.
По данным следствия, не подтвердились предположения, что о суицидальных намерениях пилота Андреаса Лубица, который в марте 2015 года сознательно устроил катастрофу пассажирского лайнера А320, могли знать его врачи, коллеги или родственники. После окончания лечения в 2009 году никаких признаков психического заболевания Лубица не наблюдалось вплоть до последнего обследования на профпригодность в 2014 году.
Таким образом, ни у кого не имеется достаточных оснований ни для подачи иска, ни для информирования работодателя или надзорных органов. В авиакомпании Germanwings, по словам представителя прокуратуры, также ничего не знали о психическом заболевании ее сотрудника. В отношении самого Лубица следствие не велось по причине его смерти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, не подтвердились предположения, что о суицидальных намерениях пилота Андреаса Лубица, который в марте 2015 года сознательно устроил катастрофу...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии