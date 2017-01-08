В ближайшие пять лет риск возникновения конфликтов между странами и внутри них возрастет до невиданного уровня со времен холодной войны. К такому выводу пришли аналитики Национальной разведки США, передает Reuters в понедельник, 9 января.

По мнению авторов доклада «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса», это произойдет из-за того, что сложившийся мировой порядок подрывают антиглобализм и национализм.

В качестве факторов, формирующих «темное и трудное ближайшее будущее», эксперты выделяют региональные конфликты, терроризм, растущее неравенство по уровню доходов, изменение климата, слабый экономический рост, а также «все более напористые» Россию и Китай.

Авторы доклада также отметили, что в ближайшие десятилетия вырастет уровень угрозы терроризма, которая будет исходить от небольших групп и отдельных людей, «вооруженных новыми идеями и технологиями».

Доклад был опубликован менее чем за две недели до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. При этом, как отмечает Reuters, авторы документа сознательно избегают анализа будущего политического курса США. В исследовании особое внимание уделяется областям, на которых обещал сосредоточиться во время избирательной кампании Трамп. В частности, речь идет об улучшении отношений с Россией, пересмотре экономических отношений с Китаем, увеличении рабочих мест в США, а также борьбе с терроризмом.