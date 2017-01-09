﻿ Российские миллиардеры разбогатели на 29 млрд долларов после победы Трампа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Российские миллиардеры разбогатели на 29 млрд долларов после победы Трампа

09.01.2017 23:31 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После победы Дональда Трампа на выборах президента США состояние российских миллиардеров увеличилось на $ 29 млрд, пишет Forbes. Издание отмечает, что рост связан с укреплением национальной валюты и повышением стоимости российских ценных бумаг.

Так, благодаря росту на 16% акций НОВАТЭКа доля бывшего акционера нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко (23%) увеличилась в цене до $ 1,8 млрд, подсчитали в Forbes. Как отмечает издание, после того как Тимченко продал принадлежавшие ему 43% в Gunvor, отслеживать изменения в состоянии бизнесмена, большая часть которого стала частной, на ежедневной основе стало сложнее. В списке 200 богатейших бизнесменов России 2016 года по версии Forbes Тимченко занимает пятую строчку с состоянием в $ 11,4 млрд, на момент публикации материала его состояние оценивается в $ 15,1 млрд.

Больше всех с 8 ноября 2016 года свое состояние приумножил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон — стоимость его активов выросла на $ 1,9 млрд и составила $ 18,2 млрд. В рейтинге богатейших российских бизнесменов 2016 года Михельсон занимает первое место с состоянием, оцененным в $ 14,4 млрд.

Состояние председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова увеличилось на $ 1,6 млрд, состояние главы НЛМК​ Владимира Лисина — на $ 1,4 млрд. При этом последний разбогател примерно на $ 830 млн в течение первых трех дней после победы Трампа.

«Большая часть сырьевого комплекса получила значительный импульс на фоне выборов в США. Я не знаю, почему люди ставят на положительное влияние Трампа на посту президента. Я не уверен, что обещания, которые он дал, будут легко реализованы. Но опять же, как говорится, рынок всегда прав. Если люди думают, что это так, тогда акции идут вверх», — приводятся в статье слова аналитика Societe General Сергея Донского.

Совокупное состояние российских миллиардеров с момента избрания Трампа увеличилось на $ 29 млрд — больше, чем у какой-либо другой страны, кроме США, подчеркивает Forbes. Однако, как отмечает издание, в то время как состояние американского миллиардера после выборов увеличилось в среднем на 2,8%, самые состоятельные россияне разбогатели в среднем на 7,1%.

Издание заключает, что стать еще богаче российским миллиардерам помогло укрепление российского рубля, который в 2016 году вырос на 20% на фоне роста цен на нефть и ожидания улучшения отношений России с Соединенными Штатами.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совокупное состояние российских миллиардеров с момента избрания Трампа увеличилось на $ 29 млрд - больше, чем у какой-либо другой страны, кроме США, подчеркивает Forbes.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В европейских странах из-за аномальных холодов вводят режим ЧС, но прогнозы синоптиков неутешительны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика