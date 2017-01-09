После победы Дональда Трампа на выборах президента США состояние российских миллиардеров увеличилось на $ 29 млрд, пишет Forbes . Издание отмечает, что рост связан с укреплением национальной валюты и повышением стоимости российских ценных бумаг.

Так, благодаря росту на 16% акций НОВАТЭКа доля бывшего акционера нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко (23%) увеличилась в цене до $ 1,8 млрд, подсчитали в Forbes. Как отмечает издание, после того как Тимченко продал принадлежавшие ему 43% в Gunvor, отслеживать изменения в состоянии бизнесмена, большая часть которого стала частной, на ежедневной основе стало сложнее. В списке 200 богатейших бизнесменов России 2016 года по версии Forbes Тимченко занимает пятую строчку с состоянием в $ 11,4 млрд, на момент публикации материала его состояние оценивается в $ 15,1 млрд.

Больше всех с 8 ноября 2016 года свое состояние приумножил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон — стоимость его активов выросла на $ 1,9 млрд и составила $ 18,2 млрд. В рейтинге богатейших российских бизнесменов 2016 года Михельсон занимает первое место с состоянием, оцененным в $ 14,4 млрд.

Состояние председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова увеличилось на $ 1,6 млрд, состояние главы НЛМК​ Владимира Лисина — на $ 1,4 млрд. При этом последний разбогател примерно на $ 830 млн в течение первых трех дней после победы Трампа.

«Большая часть сырьевого комплекса получила значительный импульс на фоне выборов в США. Я не знаю, почему люди ставят на положительное влияние Трампа на посту президента. Я не уверен, что обещания, которые он дал, будут легко реализованы. Но опять же, как говорится, рынок всегда прав. Если люди думают, что это так, тогда акции идут вверх», — приводятся в статье слова аналитика Societe General Сергея Донского.

Совокупное состояние российских миллиардеров с момента избрания Трампа увеличилось на $ 29 млрд — больше, чем у какой-либо другой страны, кроме США, подчеркивает Forbes. Однако, как отмечает издание, в то время как состояние американского миллиардера после выборов увеличилось в среднем на 2,8%, самые состоятельные россияне разбогатели в среднем на 7,1%.

Издание заключает, что стать еще богаче российским миллиардерам помогло укрепление российского рубля, который в 2016 году вырос на 20% на фоне роста цен на нефть и ожидания улучшения отношений России с Соединенными Штатами.