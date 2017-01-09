Аномально низкие температуры и сильные снегопады, обрушившиеся на Европу, вынуждают местные власти принимать экстренные меры и вводить режим чрезвычайной ситуации.



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Снег на пляже, ледяной водопад и катание с горки: как замерзает Европа

От переохлаждения погибли уже более двух десятков человек, добровольцы помогают властям бороться с последствиями непогоды, а метеорологи тем временем не спешат обнадеживать людей.

Люди становятся жертвами морозов

Жертвами сильнейших для Европы морозов в одной лишь Польше, по данным Правительственного центра по безопасности, стали 10 человек. В ведомстве напоминают, что экстремальные холода угрожают не только бездомным, но также больным и престарелым людям, живущим в одиночестве.

Не многим лучше дела обстоят в Италии. Там, как сообщалось ранее, число жертв новогоднего похолодания достигло восьми человек. Отмечается, что большинство из них были мигрантами.

Погибшие есть и в Чехии — там морозы не пережили 6 человек. Тела четырех из них были обнаружены на улицах столицы страны — Праги. При этом погибшие могли найти приют в организованных муниципальными властями и гуманитарными организациями на период холодов общежитиях для бездомных, но не воспользовались этой возможностью.

В Греции, по официальным данным, жертвами непогоды стали два человека. Один мужчина был обнаружен спасателями в состоянии сильного обморожения и доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Еще одна женщина скончалась от отравления угарными газами, когда пыталась спастись от мороза, растопив камин.

В Сербии от переохлаждения погиб один человек и продолжаются поиски еще одного, который на данный момент числится пропавшим без вести.

Власти вводят режим ЧС

Морозы и снегопады вынуждают власти вводить режим ЧС и в срочном режиме принимать другие экстренные решения. Так, режим чрезвычайной ситуации объявлен в девяти муниципалитетах Сербии, а на всей территории страны объявлен красный уровень опасности (наивысший из пяти возможных). Морозы, которые местные СМИ называют сибирскими, стали причиной того, что на основных водных артериях страны — Дунае и Саве — остановлено судоходство из-за льда, который начинает сковывать также и более мелкие реки и озера страны.

Подобное решение приняли и власти Болгарии. «Лед на болгарском участке Дуная занимает около 50% русла реки и может нанести судам серьезные повреждения. Плавсредства должны быть переведены на зимние стоянки и находиться под постоянным наблюдением», — сообщил губернатор области Русе Стефко Бурджиев по итогам совещания оперативного штаба, созванного в связи с непогодой.

Чрезвычайное положение введено на греческих островах Алонисос и Скопелос (архипелага Северные Спорады) и в муниципалитете Кими-Аливери (остров Эвбея). По словам префекта Центральной Греции Костаса Бакоянни, в муниципалитете Кими-Аливери из-за снега остаются заблокированными 10 деревень. На островах Алонисос и Скопелос наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, водоснабжением и городской телефонной связью.

Благотворительность

Бороться с последствиями холодов и оказывать посильную поддержку тем, кто в непогоду рискует остаться на улице, официальным властям помогают добровольцы. Так, чешские благотворительные организации принимают меры по оказанию помощи лишенным крова гражданам, которых только в центральных пражских районах насчитывается более пяти тысяч. Им раздают горячую еду и безалкогольные напитки, устраивают пункты обогрева, предлагают размещение на ночь в приютах.

В свою очередь папа римский Франциск распорядился круглосуточно держать открытыми приюты для бездомных по соседству с Ватиканом и раздать бесплатно десятки утепленных спальных мешков. Обращаясь с традиционной воскресной проповедью «Ангел небесный» к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик попросил паству молиться вместе с ним за тех, кто «без крова переживает эти морозные дни». Римский первосвященник выразил надежду на то, что «Господь согреет не только замерзших, но и сердца человеческие».

В большинстве греческих школ, в том числе и в столичном регионе, был отменен первый учебный день после зимних каникул. Власти некоторых регионов Сербии также заявили о готовности временно прекратить занятия в школах.

Прогнозы синоптиков

В большинстве своем прогнозы европейских метеорологов неутешительны. Чешские синоптики утверждают, что в ближайшие дни температура на территории страны будет опускаться ниже минус 20 градусов. В Италии указывают на то, что еще более сильное похолодание ожидает Апеннины в середине месяца — между 11 и 15 января. Схожи в своих суждениях специалисты из Словакии и Болгарии, которые считают, что холодная погода с периодическими снегопадами и сильным ветром сохранится в этих странах до конца января.

Оптимизмом отличаются лишь сербские метеорологи, которые считают, что 9 января станет последним днем, когда в Сербии сохранятся морозы, а начиная с 10-го числа температура начнет постепенно повышаться.