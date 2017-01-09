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Парламент Венесуэлы объявил об отставке президента Мадуро
10.01.2017 00:44 — Новости Мира | Tut.by
Национальное собрание Венесуэлы объявило президента Николаса Мадуро «оставившим свой пост». Об этом сообщает издание
Депутаты признали Мадуро «оставившим пост» из-за «халатного выполнения» им своих обязанностей и бездействия в борьбе с кризисом. Согласно Конституции страны, это дает право на назначение новых президентских выборов.
Как сообщает El Nacional, перед голосованием из зала удалились проправительственные депутаты, однако и среди оппозиционеров были воздержавшиеся. Всего же за отставку президента проголосовали 106 человек.
Как пишет
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В этих условиях оппозиция страны пытается провести референдум для отставки президента Николаса Мадуро. Ранее глава МИД Венесуэлы
Противникам Мадуро необходимо назначить выборы до истечения первой половины его президентского срока — до 10 января 2017 года. В противном случае его пост на оставшиеся два года займет назначенный им вице-президент.
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Депутаты признали Мадуро "оставившим пост" из-за халатного выполнения им своих обязанностей и бездействия в борьбе с кризисом.
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