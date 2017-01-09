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Парламент Венесуэлы объявил об отставке президента Мадуро

10.01.2017 00:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Национальное собрание Венесуэлы объявило президента Николаса Мадуро «оставившим свой пост». Об этом сообщает издание El Nacional.

Депутаты признали Мадуро «оставившим пост» из-за «халатного выполнения» им своих обязанностей и бездействия в борьбе с кризисом. Согласно Конституции страны, это дает право на назначение новых президентских выборов.

Как сообщает El Nacional, перед голосованием из зала удалились проправительственные депутаты, однако и среди оппозиционеров были воздержавшиеся. Всего же за отставку президента проголосовали 106 человек.

Как пишет Meduza со ссылкой на FP, ожидается, что Верховный суд отменит постановление.

Из-за падения цен на нефть Венесуэлу охватил серьезный экономический кризис, цены на товары резко взлетели, курс боливара упал за последние три месяца на 75 процентов. На купюру в 100 боливаров сейчас можно купить лишь одну конфету, передает агентство AFP. Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам 2016 года инфляция в стране составит 475 процентов. Выдача наличных денег гражданам в стране ограничена.

В этих условиях оппозиция страны пытается провести референдум для отставки президента Николаса Мадуро. Ранее глава МИД Венесуэлы заявила о невозможности проведения импичмента Мадуро. Она обосновала это тем, что конституцией страны такая процедура не предусмотрена.

Противникам Мадуро необходимо назначить выборы до истечения первой половины его президентского срока — до 10 января 2017 года. В противном случае его пост на оставшиеся два года займет назначенный им вице-президент.

 
 
Ссылка на источник 48
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Депутаты признали Мадуро "оставившим пост" из-за халатного выполнения им своих обязанностей и бездействия в борьбе с кризисом.

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