Национальное собрание Венесуэлы объявило президента Николаса Мадуро «оставившим свой пост». Об этом сообщает издание El Nacional .

Депутаты признали Мадуро «оставившим пост» из-за «халатного выполнения» им своих обязанностей и бездействия в борьбе с кризисом. Согласно Конституции страны, это дает право на назначение новых президентских выборов.

Как сообщает El Nacional, перед голосованием из зала удалились проправительственные депутаты, однако и среди оппозиционеров были воздержавшиеся. Всего же за отставку президента проголосовали 106 человек.

Как пишет Meduza со ссылкой на FP, ожидается, что Верховный суд отменит постановление.

Из-за падения цен на нефть Венесуэлу охватил серьезный экономический кризис , цены на товары резко взлетели, курс боливара упал за последние три месяца на 75 процентов. На купюру в 100 боливаров сейчас можно купить лишь одну конфету, передает агентство AFP. Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам 2016 года инфляция в стране составит 475 процентов. Выдача наличных денег гражданам в стране ограничена .

В этих условиях оппозиция страны пытается провести референдум для отставки президента Николаса Мадуро. Ранее глава МИД Венесуэлы заявила о невозможности проведения импичмента Мадуро. Она обосновала это тем, что конституцией страны такая процедура не предусмотрена.

Противникам Мадуро необходимо назначить выборы до истечения первой половины его президентского срока — до 10 января 2017 года. В противном случае его пост на оставшиеся два года займет назначенный им вице-президент.