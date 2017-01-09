В список физических лиц, на которых наложил санкции Минфин США в связи с делом юриста Сергея Магнитского, попал глава СКР Александр Бастрыкин, и еще четверо россиян. Сообщение о расширении санкций опубликовано на сайте Минфина США .



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фото: пресс-служба СК РФ

Кроме того, в «список Магнитского» внесены Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин.

Ковтун и Луговой проходили в Великобритании по делу об отравлении полонием бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, получившего политическое убежище в Великобритании в ноябре 2006 года. В январе 2016 года Королевский суд Лондона огласил итоги публичных слушаний по «делу Литвиненко». Согласно докладу, вероятными исполнителями убийства Литвиненко были депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун.

Кроме того, Минфин США сообщил, что за связи с запрещенной в США террористической группировкой «Хезболла» в список санкций включены гражданин Ливана Али Дамуш и гражданин Ирана Мустафа Мугние.

В декабре 2016 года Сенат конгресса США проголосовал за распространение положения «закона Магнитского» не только на граждан России, но и на граждан других стран. «Посещение США и использование наших финансовых институтов является привилегией, которая не должна быть распространена на худших игроков в международной системе», — прокомментировал тогда принятое конгрессом решение сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин.

«Закон Магнитского», устанавливающий персональные санкции против лиц, причастных, по мнению американских законодателей, к нарушению прав человека и принципа верховенства права в России был принят в 2012 году. В список входят лица, которых США считают причастными к гибели аудитора Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года.

Аудитор компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, оказывал услуги фонду Hermitage Capital. Глава фонда и его юристы утверждали, что Магнитский вскрыл схему хищений из бюджета, в том числе хищения порядка $ 5,4 млрд как «излишне уплаченных налогов». Магнитский утверждал, что в схемы хищений вовлечены чиновники различных госструктур, в том числе МВД.

В марте 2013 года, после того, как фамилия Бастрыкина была названа среди кандидатов в «список Магнитского», он заявил, что счел бы это за честь. При этом выразил удивление тем, что он и другие сотрудники Следственного комитета стали кандидатами на попадание в список, так как ведомство не занималось «делом Магнитского», а расследовало его смерть. Расширение «списка Магнитского» своей фамилией председатель СК объяснил тогда тем, что его ведомство возбудило больше двадцати дел против американских граждан в связи с гибелью в США детей из России.

Вместе с тем глава СК заявил, что не видит для себя и своих коллег особых проблем в связи с попаданием в список.