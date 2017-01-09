|
Парламент отправил Мадуро в отставку, Верховный суд запретил это делать
10.01.2017 06:29 — Новости Мира | Tut.by
Верховный суд Венесуэлы обязал депутатов Национального собрания не продолжать процедуру импичмента президента страны Николаса Мадуро, поскольку она не предусмотрена конституцией страны, сообщает телекомпания
Депутаты Национального собрания Венесуэлы должны остановить процедуру отстранения президента Николаса Мадуро от должности, поскольку она не предусмотрена в конституции страны. Такое решение вынес Верховный суд Венесуэлы после того, как большинство депутатов признали Мадуро «оставившим свой пост в силу не исполнения своих обязанностей».
В заявлении Верховного суда говорится, что законодательный орган не имеет права принимать решения, не предусмотренные конституцией страны.
Кроме того, суд подтвердил свою позицию, которая была выражена в ноябре 2016 года, когда суд принял постановление и обязал членов парламента воздержаться от декларирования «политической ответственности» действующего президента.
Ранее в понедельник, 9 января, оппозиционное большинство в парламенте Венесуэлы
Процедуру импичмента Мадуро парламент, в котором по итогам выборов в 2015 году большинство получила оппозиция, начал еще 23 октября 2016 года. В ходе внеочередной сессии, которая длилась четыре часа, депутаты одобрили список инициатив, направленных на отстранение главы государства от власти. Они пригрозили отправить президента под суд за узурпацию власти и призвали армию Венесуэлы, которая сохраняет верность Мадуро, не подчиняться ему. Оппозиционеры также приняли обращение в Международный уголовный суд с требованием начать дело против судей Верховного суда и членов избирательной комиссии, которые, по их мнению, «заняли сторону узурпатора».
Полномочия Мадуро истекают в 2019 году. Для его досрочного отстранения от власти оппозиция пыталась организовать референдум.
В последние годы Венесуэла живет в состоянии жестокого экономического и политического кризиса. В 2015 и 2016 годах мировые СМИ неоднократно сообщали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты Национального собрания Венесуэлы должны остановить процедуру отстранения президента Николаса Мадуро от должности, поскольку она не предусмотрена в...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии