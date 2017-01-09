Верховный суд Венесуэлы обязал депутатов Национального собрания не продолжать процедуру импичмента президента страны Николаса Мадуро, поскольку она не предусмотрена конституцией страны, сообщает телекомпания Telesur .



Николас Мадуро. Фото: Reuters

Депутаты Национального собрания Венесуэлы должны остановить процедуру отстранения президента Николаса Мадуро от должности, поскольку она не предусмотрена в конституции страны. Такое решение вынес Верховный суд Венесуэлы после того, как большинство депутатов признали Мадуро «оставившим свой пост в силу не исполнения своих обязанностей».

В заявлении Верховного суда говорится, что законодательный орган не имеет права принимать решения, не предусмотренные конституцией страны.

Кроме того, суд подтвердил свою позицию, которая была выражена в ноябре 2016 года, когда суд принял постановление и обязал членов парламента воздержаться от декларирования «политической ответственности» действующего президента.

Ранее в понедельник, 9 января, оппозиционное большинство в парламенте Венесуэлы признало Мадуро «оставившим свой пост», поскольку он «отказался от выполнения своих обязанностей». При этом депутаты ссылались на положение статьи ​233 Конституции, которая допускает назначение новых выборов президента в случае признания главы государства отсутствующим на посту. Депутаты проправительственной фракции заявили, что парламент не имеет полномочий голосовать по этому вопросу.

Процедуру импичмента Мадуро парламент, в котором по итогам выборов в 2015 году большинство получила оппозиция, начал еще 23 октября 2016 года. В ходе внеочередной сессии, которая длилась четыре часа, депутаты одобрили список инициатив, направленных на отстранение главы государства от власти. Они пригрозили отправить президента под суд за узурпацию власти и призвали армию Венесуэлы, которая сохраняет верность Мадуро, не подчиняться ему. Оппозиционеры также приняли обращение в Международный уголовный суд с требованием начать дело против судей Верховного суда и членов избирательной комиссии, которые, по их мнению, «заняли сторону узурпатора».

Полномочия Мадуро истекают в 2019 году. Для его досрочного отстранения от власти оппозиция пыталась организовать референдум.

В последние годы Венесуэла живет в состоянии жестокого экономического и политического кризиса. В 2015 и 2016 годах мировые СМИ неоднократно сообщали о дефиците продуктов питания и базовых товаров народного потребления в стране. Контроль государства и военных за экономикой привел к расцвету черного рынка и поездкам рядовых венесуэльцев в соседнюю Колумбию за топливом и продовольствием.